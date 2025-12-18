״מאז 10:30 בבוקר ב־7 באוקטובר לא קיבלנו כל מידע עליו, אנחנו חיים מתקווה ומתפללים לנס״: שירה גואילי, אחותו של החלל החטוף רן גואילי, קראה בבניין האו״ם בניו יורק שלא להתקדם לשלב הבא עד להשבתו הביתה

שירה גואילי, אחותו של החלל החטוף רן גואילי, נשאה היום (חמישי) דברים בבניין האו״ם בניו יורק וקראה לפעול להשבת אחיה לישראל, תוך שהיא משלבת בדבריה קריאה ישירה לקהילה הבין־לאומית.

״מאז 10:30 בבוקר ב־7 באוקטובר משפחתנו לא קיבלה כל מידע עליו״, אמרה גואילי. "אנחנו חיים מתקווה ומתפללים לנס. רן הוא החטוף האחרון והוא צריך כבר להיות בבית. זה מגיע למשפחה שלנו וזה מגיע לרן". בהמשך הוסיפה: "הוא היה הראשון לעזור לאחרים ועכשיו הוא האחרון לשוב. החיים בלי ודאות לגביו הם בלתי נסבלים. זה חייב להיפסק. אנחנו חייבים להחזיר אותו".

גואילי פנתה בנאומה גם לנציגי המדינות ואמרה: ״אני קוראת לכם לא להתקדם לשלב הבא עד שרן יחזור הביתה״. לדבריה, היא מאמינה כי חמאס יודע היכן מוחזק אחיה.

עוד ציינה כי בימים האחרונים פעלה בזירה המדינית בארצות הברית. שלשום השתתפה באירוע חנוכה בבית הלבן, וכן קיימה פגישות עם חברי קונגרס ומנהיגי קהילות בוושינגטון, במטרה להעלות את המודעות למצבו של רן ולקריאה להשבתו.