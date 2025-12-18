חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד, מתייחס לעימותים בין מפגינים חרדים לשוטרים בירושלים, ואומר כי כל מי שפוגע בשוטר צריך לירות בו: "לא פחות"

שירי שיתף את הידיעה על עימות בין החרדים לשוטרים, וכתב: "13 שוטרים פצועים. ניידות הפוכות. אוטובוס של צה"ל נרגם באבנים".

"כל מפגין שזורק אבן על חייל צה"ל צריך לסיים את היום עם כדור בברך. לא פחות", כתב שירי.