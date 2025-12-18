חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד, מתייחס לעימותים בין מפגינים חרדים לשוטרים בירושלים, ואומר כי כל מי שפוגע בשוטר צריך לירות בו.
שירי שיתף את הידיעה על עימות בין החרדים לשוטרים, וכתב: "13 שוטרים פצועים. ניידות הפוכות. אוטובוס של צה"ל נרגם באבנים".
"כל מפגין שזורק אבן על חייל צה"ל צריך לסיים את היום עם כדור בברך. לא פחות", כתב שירי.
כועס ואיכפתי
מזעזע ומרתיח - אברכים חרדיים מיידים אבנים בחיילי צה"ל, חרפה צורבת, מנוולים חסרי בושה.16:51 18.12.2025
מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו
ולכן יש להוקיע את החרדים ולהקיאם מהארץ!17:05 18.12.2025
לדעתי
לכל זורקי האבנים/ המתפרעים יש לנהוג באותן אמות מידה. לגבי החרדים - כוחם, בדומה לנמלים, הוא בכמותם - ולכן יש לפעול בקשיחות מול ונדליזם ואלימות שהם מפגינים ושנכנסים לכלא לא לשחררם,...
לכל זורקי האבנים/ המתפרעים יש לנהוג באותן אמות מידה. לגבי החרדים - כוחם, בדומה לנמלים, הוא בכמותם - ולכן יש לפעול בקשיחות מול ונדליזם ואלימות שהם מפגינים ושנכנסים לכלא לא לשחררם, אלא להעמידם לדין בגין תקיפה ופיגעה בהיזד ברכוש.המשך 17:04 18.12.2025
סש
מהומות ביפו , עצרו שייך על הסתה . מחאה נגד הממשלה נעצרו אנשים מדי פעם על הסתה . רב מזמין את האברכים שקיבלו צו גיוס . הנושא קריעת צווי גיוס והסהתה...
מהומות ביפו , עצרו שייך על הסתה . מחאה נגד הממשלה נעצרו אנשים מדי פעם על הסתה . רב מזמין את האברכים שקיבלו צו גיוס . הנושא קריעת צווי גיוס והסהתה פראית נגד המדינה נגד הצבא ונגד החוק . הרב נעצר ? לא . למה ? ככה. תתחילו לעצור רבנים . בזמן קורונה היה סגר וישיבות בארצות הברית המשיכו ללמד מה קרה . . עצרו את המלמד עצרו רבנים לכמה שבועות והטילו קנסות . זאת הדרך לאברךהמשך 17:17 18.12.2025
יעל
יאללה שהח"כ מיש עתיד יגיד זאל על הקאפלניסטים שמפגינים נראה אותו17:12 18.12.2025
דמוקרט
שווה בן שווה ויש לירות גם במפגני השמאל המופרעים17:11 18.12.2025
חזי הנביא
ח"כ שירי צודק במאה אחוז.17:21 18.12.2025
דוד בן יישי
מה שטוב לפלסטינים טוב לכל מי שמנסה להזיק לשומרי חוק.17:31 18.12.2025
ג׳ורג׳
שמעתי שנאור שירי עיברת את שמו לנאור חירי ואם זה לא מצלצל שישתין על פח זה יצלצל חזק .17:49 18.12.2025
תוהה אחד
זה מזעזע? מי שמפעיל אלימות נגד כוחות הבטחון הינו טרוריסט על פי ההגדרה. איפה המשילות?18:00 18.12.2025
