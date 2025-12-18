בדיון מקצועי בהשתתפות בכירי מערכת הביטחון והמשפט נבחנה האפשרות להקים בית דין צבאי ייעודי לשפיטת מחבלי הנוח'בה שביצעו את פשעי הטבח ב־7 באוקטובר

שר הביטחון ישראל כ"ץ וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין קיימו היום (חמישי) דיון מקצועי שעסק באפשרות להקים טריבונל (בית דין צבאי ייעודי) לצורך העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה, שביצעו את פשעי הטבח הרצחניים ב־7 באוקטובר.

בדיון השתתפו הפרקליט הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר, נשיאת בית הדין הצבאי לערעורים אלופה אורלי מרקמן, ראש אגף התכנון אלוף הדי זילברמן, היועצת המשפטית למערכת הביטחון עו"ד הילה ארליך־עמר, מנכ"ל משרד המשפטים איתמר דוננפלד ובכירים נוספים ממערכת הביטחון והמשפט.

במהלך הדיון נידונה האפשרות להקים בית דין ייעודי, שיאפשר העמדה לדין של מחבלי הנוח'בה, שלפי המשתתפים ביצעו את הפשעים החמורים ביותר, בהם פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. צוין כי כל מהלך כזה ייבחן בהתאם לדין הקיים במדינת ישראל.

בתום הדיון הנחה שר הביטחון את צה"ל לקיים עבודת מטה משותפת עם משרד המשפטים והגורמים המקצועיים הרלוונטיים, במטרה לבחון את ההיבטים המשפטיים, המבצעיים והבינלאומיים הכרוכים בהקמת בית הדין.

השרים כ"ץ ולוין הדגישו כי מדינת ישראל מחויבת להעניש את מבצעי הטבח, וכי מי שפוגע באזרחי ישראל ייתן את הדין במלוא החומרה.