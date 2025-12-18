עו״ד שגיב אסולין, בכיר לשעבר במערכת הביטחון וכיום חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מתייחס לידיעה שלפיה אלפי ישראלים קיבלו הודעות מגורמים בטהראן הקוראות ל“שיתוף פעולה” עם המודיעין האיראני.
לדבריו, אין מדובר באירוע נקודתי אלא בחלק ממערכה רחבה ומתמשכת: "זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו, החזית השמינית. זו מכונת רעל שמטרתה לייצר כאוס, להיכנס לשסעים בחברה הישראלית וליצור בהלה והתרעלה".
אסולין מדגיש כי בעוד שישראל ערוכה היטב מול האיום הגרעיני והטילי של איראן, היא נמצאת בעמדת נחיתות בזירת ההשפעה והתודעה: “האיראנים מושקעים בעולם הזה בצורה עמוקה מאוד, ואנחנו עדיין לא נמצאים במקום שבו אנחנו אמורים להיות”.
