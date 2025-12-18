השב"כ והמשטרה עצרו בדואי תושב ביר הדאג' בנגב בעקבות מידע אשר לימד כי הוא משמש גורם מרכזי בהברחות אמל"ח בגבולות המדינה באמצעות רחפנים

השב"כ והמשטרה עצרו בדואי, אזרח ישראלי המשמש כמבריח אמל"ח מרכזי באמצעות רחפנים אל שטח מדינת ישראל. נוכח מסוכנותו חתם שר הביטחון ישראל כ״ץ באופן תקדימי על צו מעצר מנהלי כנגדו.

השב"כ והמשטרה עצרו את הבדואי, תושב ביר הדאג' באזור רתמים, בעקבות מידע אשר לימד כי הוא משמש גורם מרכזי בהברחות אמל"ח בגבולות המדינה באמצעות רחפנים. בשב"כ אומרים כי "הסיכון הנשקף מפעילותו, מצטרף למידע ממנו עולה כי בתקופה האחרונה חלה עלייה משמעותית בהברחות האמל"ח בגבולות המדינה, לרבות אמל"ח חריג או אמל"ח בעל פוטנציאל משמעותי לסיכון ביטחון המדינה".

בנוסף, כמות האמל"ח המשמעותית המוברחת לשטח המדינה מביאה לירידת מחירים משמעותית, דבר המגביר את נגישותם של כלי נשק לגורמי טרור בישראל ובאיו"ש. בכך, מסייעת פעילותם המסוכנת של מבריחי האמל"ח לארגוני הטרור כדי לקדם את מטרותיהם.

כ"ץ ביטל את המעצרים המנהליים נגד אזרחי ישראל

בתום חקירתו בשב"כ, בהיעדר חלופה פלילית, לאור המידע על מעורבותו המשמעותית של אזרח זה בהברחות אמל"ח בגבולות, הצורך למנוע את מעורבותו בהברחות נוספות, ונוכח המסוכנות הנשקפת מפעילותו לביטחון המדינה והציבור, חתם שר הביטחון ישראל כ״ץ באופן תקדימי על צו המורה על מעצרו המנהלי.

שירות הביטחון הכללי, בשילוב כלל גורמי הביטחון, ימשיך לפעול בנחישות לאיתור ולסיכול פעילות טרור המסכנת את ביטחון מדינת ישראל, כוחות הביטחון ואזרחיה.

כזכור עם כניסתו לתפקיד שר הביטחון, הודיע כ"ץ כי יפסיק את הטלת צווי המעצר המנהליים נגד אזרחים ישראלים, שיועדו בעיקר נגד נוער הגבעות. כעת עם התרחבות פעילות ההברחה בגבול מצרים, משנה כ"ץ את מנהגו וחתם על הצו.