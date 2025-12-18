המשטרה סיימה את חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית, זאת ללא שחקרה את היועצת המשפטית לממשלה ובלי שמונה עד כה גורם לניהול התיק המשפטי

משטרת ישראל סיימה את פעולות החקירה והתחקורים של פרשת הפצ"רית, וכעת מבצעת סיכום של כלל ממצאי החקירה. זאת בזמן שעדיין לא נקבע גורם מלווה שינהל את החקירה.

על פי הדיווח של הכתב אבישי גרינצייג מחדשות "I24", המשטרה סיימה סופית את חקירת פרשת הפצ"רית, זאת למרות שלא נחקרו שורה של גורמים משפטיים בכירים, אשר היו היחסים עבודה קרובים עם הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר.

בין השמות שעלו בקשר לאפשרות של פתיחת חקירה או תשאול אל קשריה לפרשה הייתה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה.

אך עד כה, ללא ניהול אפקטיבי של גורם משפטי שירכז את מאמצי החקירה ויורה על פעולות נוספות, המשטרה פועלת במסגרת חקירתית צרה יותר מהצפוי.

המשנה ליועצת המשפטית, ומקורבו של היועמ"ש לשעבר מנדלבליט. עורך הדין גיל לימון הציע כי שופט עליון בדימוס ימונה לנהל את התיק ואת בחינת החלטות ההעמדה לדין, שצפויות לעמוד קפואות עד שיבחר גורם לתכלול החקירה.