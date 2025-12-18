ב40 שנה אחרי שאביו התחרה באולימפיאדת לוס אנג'לס, הטריאתלט האולימפי שחר שגיב הדליק בקברי המכבים את לפיד המכביה שיצא למסע עולמי

בטקס שנערך היום (חמישי) באתר ההיסטורי של קברות המכבים, נבחר הטריאתלט האולימפי הבכיר של ישראל, שחר שגיב, להדליק ולהזניק את לפיד המכביה בדרכו למסע העולמי. הלפיד יוצא למסע מסביב לעולם בדרך לטקס המכביה הפתיחה, שיתקיים ב-1 ביולי 2026.

המעמד שהתקיים בעיצומו של חג החנוכה, הוא יריית הפתיחה הרשמית לקראת המכביה שתערך ביולי 2026. שורשיו של שגב שורשיו נטועים בספורט הישראלי. באולימפיאדת לוס אנג'לס 1984, אביו שמי שגיב, מרתוניסט אולימפי. ייצג את ישראל. ד"ר ארבעה עשורים לאחר מכן, הבן שחר, שסיים במקום ה-20 המכובד בטוקיו ומכוון למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028 קיבל לידיו את הלפיד באתר המורשת. עבור משפחת שגיב, זוהי העברת שרביט בין-דורית המגלמת את החלום האולימפי הישראלי במלוא תפארתו.

מארגון המכביה נמסר: "טקס הפתיחה, שיתקיים ב-1 ביולי 2026, אינו חגיגה ספורטיבית בלבד, אלא מפגן עוצמה של סולידריות, תקומה ואחדות יהודית עולמית. הבחירה להזניק את מסע הלפיד דווקא מהמקום בו נטמנו המכבים, כשהוא נישא על ידי ספורטאי אולימפי מוביל, בערב בו האור בחנוכייה הולך וגובר, מחברת בין גבורת הרוח היהודית בעבר למצוינות של ההווה. סיפורו של שחר שגיב הוא הרבה מעבר לספורט, זהו סיפור של מורשת".

"שגיב (31), המדורג נכון לעונת 2025 במקום ה-18 בעולם (דירוג שיא לטריאתלט ישראלי), מגיע למעמד לאחר עונה עמוסה בהישגים, כולל מדליות בגביעי העולם ובאליפויות אירופה. מעבר להישגים המקצועיים, שגיב הפך לסמל לדיפלומטיה ספורטיבית כשהיה לספורטאי הישראלי הראשון שהתחרה על אדמת ערב הסעודית, צעד המהדהד את ערכי המכביה כגשר בין עמים ותרבויות".

יו"ר המכביה: "אין מקום ראוי יותר להזניק ממנו מאשר קברות המכבים"

אסף גורן, יו"ר המכביה: "אין מקום ראוי יותר להזניק ממנו את לפיד המכביה 2026 מאשר קברות המכבים, בעיצומו של חג האורים. הבחירה בשחר שגיב מחברת את שרשרת דורות העם היהודי מהמכבים של אז ועד הספורטאים האולימפיים של ימינו. בדרך למכביה 2026, שחר מייצג את הרוח הישראלית הנחושה שממשיכה להאיר".

שחר שגיב מסר לקראת הטקס: "זו זכות אדירה ואחריות גדולה להחזיק את הלפיד במקום שבו הכל התחיל. האש שאדליק, המשתלבת עם אור נרות החנוכה, מסמלת את הבעירה הפנימית שלי ושל אבא שלי, הרעב למצוינות והגאווה לייצג את הדגל. כשאעמוד שם, אחשוב על המסע של אבא ב-84', על הדרך שעשינו, ועל המכביה הקרובה שתהיה סמל של עוצמה ותקווה לכל העם היהודי".

בקיץ שעבר מכבי תנועה עולמית, הנהלת המכביה 2025 ושר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיעו על דחיית המכביה ה-22 בשנה, מקיץ 2025 לקיץ 2026. ההחלטה, שהתקבלה על רקע מבצע "עם כלביא" והארכת מצב החירום הלאומי עד 30 ביוני 2025, נועדה להבטיח את בטיחותם של המשתתפים והמארגנים".