ממשלת אוסטרליה הודיעה על שינוי מדיניות דרמטי ומקיף במאבק בהסתה, בשנאה ובאנטישמיות, בעקבות פיגוע הירי הקטלני שאירע ביום ראשון בחוף בונדי בסידני.
ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, הצהיר כי הממשלה תפעל לקידום חקיקה חדשה שתטפל באופן ישיר בגורמים המפיצים “שנאה, פילוג ורדיקליזציה”. לדבריו, מדובר באיום חמור על המרקם החברתי ועל ביטחון האזרחים במדינה.
במסגרת הצעדים החדשים, שר הפנים האוסטרלי יקבל סמכויות מורחבות לביטול או סירוב אשרות כניסה למהגרים, מטיפים או פעילים שיפיצו דברי שנאה. בנוסף, תוקם יחידת משימה ייעודית שתפקח על מערכת החינוך ותוודא כי מוסדות הלימוד פועלים למניעה, טיפול ותגובה ראויה לאנטישמיות.
החקיקה החדשה תכלול גם ענישה מחמירה כלפי מטיפים ומנהיגים המעודדים אלימות, יצירת עבירה פדרלית חדשה של “דברי שנאה מחמירים”, והכנסת מניע של שנאה כנסיבה מחמירה בענישה בגין איומים והטרדות ברשת.
