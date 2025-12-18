13:30

"מתנגדת לממשלה": זו המפיקה שתקבל פרס מפעל חיים ממיקי זוהר

13:27

פרגוואי מתנערת מהגעת ראש הפרלמנט למשפט נתניהו: על דעתו בלבד

13:19

המפכ"ל על המהומות בירושלים: "נבוא חשבון עם כולם"

13:16

אחרי הפיגוע בבונדי: ממשלת אוסטרליה מודיעה על שינוי מדיניות

13:11

לכל הנסיכות של אבא: תמיר גל מוציא את "כפרוני אנא"

13:01

העיתונאי הבכיר מפתיע: "זה מהלך משנה בחירות"

12:47

מהומות אלימות בירושלים: שוטרים נפצעו במהלך עימותים עם חרדים

12:36

סערת הלבוש בפסטיגל: "שכחו שזה מופע לילדים ולא למבוגרים"

12:33

למרות שצה"ל ביטל את האישור: עשרות הדליקו נרות בצפון השומרון

12:31

כאסח עם העירייה? מחרוזת חנוכה שנועדה לחזק קשרים במעלה אדומים

12:30

הנצחה ייחודית: חדר הלוחם שנפל הפך למטבח 'קפה הצבי'

12:23

ארה"ב נגד סין: משלוח הנשק הגדול בהיסטוריה בדרך לטיוואן

12:22

5 חשודים נעצרו בדרכם לזירת הפיגוע בסידני

12:14

נהגים שימו לב: כביש 90 שוב נחסם

11:54

מטריד: כך גילה בנט שמכשיר הטלפון שלו נפרץ

11:51

צה"ל חיסל מחבל חמאס שהתקרב ללוחמים

11:46

נפתלי בנט מגיב: "זה מה שהכי כואב לי"

11:46

בעקבות איומים על חייו: המשטרה הצמידה אבטחה לראש העיר

11:44

“יותר לא מפחדת להיות לבד”: שרית חדד נחשפת

11:43

מה זה דרדלה? נסרין מחזירה את סלנג לאופנה

