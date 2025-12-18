העיתונאי עקיבא נוביק ('כאן 11'), התייחס היום (חמישי) בראיון ב-103fm לפריצה לטלפון הנייד של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנוט, ואמר: "זה שידור חוזר למרץ 2019, כשהטלפון של בני גנץ נפרץ. אנחנו לא יודעים מי פרץ ורוב הסיכויים שזה לא האיראנים, וזה מהלך משנה בחירות".
נזכיר כי מוקדם יותר היום פורסם, שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט גילה שמידע מהמכשיר שלו דלף רק לאחר הפרסומים בחדשות, הוא דיווח על זה מיד לגורמי הביטחון ואז החלה בדיקה מהירה.
בנוסף, מיד אחרי הפרסום, בנט הכחיש וטען שמכשירו האישי לא נפרץ. רק לאחר מספר שעות, ראש הממשלה לשעבר פרסם הודעה נוספת ובה הוא כתב: "לאחר בדיקה נוספת מסתמן שאכן מכשיר הטלפון שלי עצמו לא נפרץ. כן הושגה גישה לחשבון הטלגרם בדרכים שונות, תוכן של רשימת הטלפונים וכן תמונות וצ'אטים רבים אמיתיים וגם מזויפים (בין היתר תמונה שלי לצד בן גוריון) הופצו".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
דימיטרי אוליאנובסקי
בנט יקבל בבחירות 4121 קולות-----------------------------------0.1475 המנדט13:10 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
בנט יקבל בבחירות 4121 קולות-----------------------------------0.1475 המנדט13:10 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר