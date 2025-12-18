לאחר שמכשיר הטלפון הפרטי של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נפרץ – העיתונאי עקיבא נוביק טוען כי מדובר ב"מהלך משנה בחירות"

העיתונאי עקיבא נוביק ('כאן 11'), התייחס היום (חמישי) בראיון ב-103fm לפריצה לטלפון הנייד של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנוט, ואמר: "זה שידור חוזר למרץ 2019, כשהטלפון של בני גנץ נפרץ. אנחנו לא יודעים מי פרץ ורוב הסיכויים שזה לא האיראנים, וזה מהלך משנה בחירות".

נזכיר כי מוקדם יותר היום פורסם, שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט גילה שמידע מהמכשיר שלו דלף רק לאחר הפרסומים בחדשות, הוא דיווח על זה מיד לגורמי הביטחון ואז החלה בדיקה מהירה. עוד באותו נושא נפתלי בנט מגיב: "זה מה שהכי כואב לי"