אחרי שאביגדור ליברמן הודיע כי יתנגד לממשלה שנשענת על המפלגות הערביות, ובעצם סתם את הגולל כמעט באופן ודאי על הקמת ממשלת שמאל – מרכז, הבוקר מצטרף אליו חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד ואומר דברים דומים.

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' התייחס בליאק לדבריו של איזנקוט שרמז כי תקום ממשלה בעזרת המפלגות הערביות, ואמר: "צריך לנצח בחירות, להקים ממשלה עם רוב ציוני מוצק של 62-64 מנדטים בלי המפלגות הערביות וזו המטרה שלנו".

הוא נשאל: "אם יהיו לכם רק 58 אתה תומך במה שאמר איזנקוט?". בליאק השיב: "מפלגת רעמ לא תהיה האצבע ה-61".

המראיין איתמר פליישמן שאל: "לא תישענו עליה?". בליאק השיב: "לא יהיה בכך צורך, זו שאלה היפותטית".