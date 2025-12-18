אחרי שאביגדור ליברמן הודיע כי יתנגד לממשלה שנשענת על המפלגות הערביות, ובעצם סתם את הגולל כמעט באופן ודאי על הקמת ממשלת שמאל – מרכז, הבוקר מצטרף אליו חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד ואומר דברים דומים.
בראיון לרדיו 'גלי ישראל' התייחס בליאק לדבריו של איזנקוט שרמז כי תקום ממשלה בעזרת המפלגות הערביות, ואמר: "צריך לנצח בחירות, להקים ממשלה עם רוב ציוני מוצק של 62-64 מנדטים בלי המפלגות הערביות וזו המטרה שלנו".
הוא נשאל: "אם יהיו לכם רק 58 אתה תומך במה שאמר איזנקוט?". בליאק השיב: "מפלגת רעמ לא תהיה האצבע ה-61".
המראיין איתמר פליישמן שאל: "לא תישענו עליה?". בליאק השיב: "לא יהיה בכך צורך, זו שאלה היפותטית".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
דימיטרי אוליאנובסקי
יש אטיד תעלם לחלוטין-------------------ליברמן ימחק חלקית עקב הקמת מפלגה רוסית ...
יש אטיד תעלם לחלוטין-------------------ליברמן ימחק חלקית עקב הקמת מפלגה רוסית ציוניתהמשך 11:02 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עראק
סרוגים? מניפולציות פוליטיות? הנדסת תודעה? נגד השמאל? מי היה מאמין מה שאומרים לפני בחירות לאו דווקא עושים אחריהן. מי כמו הימין מלא מלא יודע. ממשלת הזדון והרשע תיכחד מן הארץ ובא...
סרוגים? מניפולציות פוליטיות? הנדסת תודעה? נגד השמאל? מי היה מאמין מה שאומרים לפני בחירות לאו דווקא עושים אחריהן. מי כמו הימין מלא מלא יודע. ממשלת הזדון והרשע תיכחד מן הארץ ובא לישראל גואלהמשך 11:13 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דן
חחח לפיד זה שמאל?? מה זו ההמצאה הזו? הוא 100% ימין!!! אתם בכלל יודעים מה האג'נדה שלו? ולא - להיות נגד ביבי שקיבל שוחד מקטאר, שחיזק את חמאס, שהתעלם מכלל...
חחח לפיד זה שמאל?? מה זו ההמצאה הזו? הוא 100% ימין!!! אתם בכלל יודעים מה האג'נדה שלו? ולא - להיות נגד ביבי שקיבל שוחד מקטאר, שחיזק את חמאס, שהתעלם מכלל גורמי הביטחון ערב הטבח - זה לא יופך אותו לשמאל!המשך 11:19 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שי
אם אתם תמימים מספיק כדי להתעלם מכך שביבי בעצמו הפריד את מפלגות הערבים וניסה בעצמו לצרף את אותה מפלגה ערבית אליו - תבדקו מה מיקי זוהר עשה. לומר אחרי זה...
אם אתם תמימים מספיק כדי להתעלם מכך שביבי בעצמו הפריד את מפלגות הערבים וניסה בעצמו לצרף את אותה מפלגה ערבית אליו - תבדקו מה מיקי זוהר עשה. לומר אחרי זה שהוא עשה את זה ואז "ביבי לא אישר" - זה מגוחך. ביבי עמו שלח אותו לבדוק. אין אפצ'י שהשרים עושים שלא עובר אישור ע"י ביביהמשך 11:42 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
שום מכה, זה מתבקש שמפלגות שהן לא חלק מברית המשרתים לא יהיו חלק מקואליציית המשרתים, שתקום ב"ה. זה א"ב. גם לא מדובר בגזענות או משהו נגד ערבים, להפך, אנחנו שרופים על הדרוזים...
שום מכה, זה מתבקש שמפלגות שהן לא חלק מברית המשרתים לא יהיו חלק מקואליציית המשרתים, שתקום ב"ה. זה א"ב. גם לא מדובר בגזענות או משהו נגד ערבים, להפך, אנחנו שרופים על הדרוזים ועל הבדווים, שנלחמו כמו אריות באגודת עזה ב 7 לאוקטובר...המשך 12:05 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שי
אם אתם תמימים מספיק כדי להתעלם מכך שביבי בעצמו הפריד את מפלגות הערבים וניסה בעצמו לצרף את אותה מפלגה ערבית אליו - תבדקו מה מיקי זוהר עשה. לומר אחרי זה...
אם אתם תמימים מספיק כדי להתעלם מכך שביבי בעצמו הפריד את מפלגות הערבים וניסה בעצמו לצרף את אותה מפלגה ערבית אליו - תבדקו מה מיקי זוהר עשה. לומר אחרי זה שהוא עשה את זה ואז "ביבי לא אישר" - זה מגוחך. ביבי עמו שלח אותו לבדוק. אין אפצ'י שהשרים עושים שלא עובר אישור ע"י ביביהמשך 11:42 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דן
חחח לפיד זה שמאל?? מה זו ההמצאה הזו? הוא 100% ימין!!! אתם בכלל יודעים מה האג'נדה שלו? ולא - להיות נגד ביבי שקיבל שוחד מקטאר, שחיזק את חמאס, שהתעלם מכלל...
חחח לפיד זה שמאל?? מה זו ההמצאה הזו? הוא 100% ימין!!! אתם בכלל יודעים מה האג'נדה שלו? ולא - להיות נגד ביבי שקיבל שוחד מקטאר, שחיזק את חמאס, שהתעלם מכלל גורמי הביטחון ערב הטבח - זה לא יופך אותו לשמאל!המשך 11:19 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עראק
סרוגים? מניפולציות פוליטיות? הנדסת תודעה? נגד השמאל? מי היה מאמין מה שאומרים לפני בחירות לאו דווקא עושים אחריהן. מי כמו הימין מלא מלא יודע. ממשלת הזדון והרשע תיכחד מן הארץ ובא...
סרוגים? מניפולציות פוליטיות? הנדסת תודעה? נגד השמאל? מי היה מאמין מה שאומרים לפני בחירות לאו דווקא עושים אחריהן. מי כמו הימין מלא מלא יודע. ממשלת הזדון והרשע תיכחד מן הארץ ובא לישראל גואלהמשך 11:13 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
יש אטיד תעלם לחלוטין-------------------ליברמן ימחק חלקית עקב הקמת מפלגה רוסית ...
יש אטיד תעלם לחלוטין-------------------ליברמן ימחק חלקית עקב הקמת מפלגה רוסית ציוניתהמשך 11:02 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר