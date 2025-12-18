חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד מצטרף לדבריו של אביגדור ליברמן ומצהיר כי הם לא יקימו ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות

אחרי שאביגדור ליברמן הודיע כי יתנגד לממשלה שנשענת על המפלגות הערביות, ובעצם סתם את הגולל כמעט באופן ודאי על הקמת ממשלת שמאל – מרכז, הבוקר מצטרף אליו חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד ואומר דברים דומים.

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' התייחס בליאק לדבריו של איזנקוט שרמז כי תקום ממשלה בעזרת המפלגות הערביות, ואמר: "צריך לנצח בחירות, להקים ממשלה עם רוב ציוני מוצק של 62-64 מנדטים בלי המפלגות הערביות וזו המטרה שלנו".

הוא נשאל: "אם יהיו לכם רק 58 אתה תומך במה שאמר איזנקוט?". בליאק השיב: "מפלגת רעמ לא תהיה האצבע ה-61".

המראיין איתמר פליישמן שאל: "לא תישענו עליה?". בליאק השיב: "לא יהיה בכך צורך, זו שאלה היפותטית".