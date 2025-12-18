צה"ל תקף מחנה ומבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים ברחבי לבנון. המחבלים עברו תרגולי ירי לטובת תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד צה"ל ואזרחי ישראל

דובר צה"ל מסר כעת (חמישי) כי צה"ל תקף לפני זמן קצר תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים ברחבי לבנון.

במסגרת התקיפות, הושמדו תשתיות טרור וקני שיגור במחנה צבאי אשר שימש את ארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימונים והכשרות של מחבלים, הפעלת אש ארטילרית ואחסון אמצעי לחימה.

כחלק מהאימונים וההכשרות במחנה, מחבלי הארגון עברו תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים, לטובת תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

עוד באותו נושא פיקוד העורף בהודעה לציבור 08:12 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בתקיפות נוספות שבוצעו במרחבים שונים בעומק לבנון, צה"ל תקף מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה, בהם אוחסנו אמצעי לחימה ומהם מחבלי הארגון פעלו לאורך התקופה האחרונה.

הימצאותן של תשתיות הטרור ופעילות ארגון הטרור חיזבאללה באתרים אלו מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל.

צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל ולמניעת שיקום ארגון הטרור חיזבאללה.