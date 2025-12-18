לאחר שהכחיש בתוקף כי מכשיר הטלפון שלו נפרץ, הודה אמש (רביעי) ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כי חשבון הטלגרם שלו אכן נפל קורבן למתקפת סייבר. הפריצה, שבוצעה על פי החשד על ידי קבוצת האקרים איראנית המכנה את עצמה "חנדלה", חשפה חומרים רגישים ומביכים הכוללים אלפי התכתבויות אישיות ופוליטיות.
מומחי סייבר מעריכים כי קבוצת "חנדלה" לא פרצה ישירות למכשיר הנייד, אלא הצליחה לחדור למחשב שבו בוצע גיבוי של נתוני הטלפון של בנט. במסגרת מה שהאיראנים מכנים "מבצע תמנון", פורסמו קרוב ל-2,000 קבצי נתונים הכוללים התכתבויות משנת 2022 ועד השנתיים האחרונות, לצד רשימות מספרי טלפון המשתרעות על פני עשרות עמודים.
בין החומרים שנחשפו נמצאות שיחות רבות של בנט עם דובריו ויועציו הקרובים ביותר, שחלקן חושפות את המתרחש מאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית בצורה בוטה.
ההתכתבויות שנחשפו כוללות אמירות קשות כלפי שותפיו הפוליטיים של בנט בעבר ובהווה. באחת השיחות עם מקורבת אליו בתקופת כהונתו כראש ממשלה, נכתב על יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, כי הוא "נראה מסומם" במהלך ריאיון טלוויזיוני.
במקרה אחר, שותפתו המרכזית לאורך שנים, איילת שקד, כונתה בשיחות "נוראית". מהחומרים החלקיים שפורסמו לא ברור לחלוטין האם האמירות הללו נכתבו על ידי בנט עצמו או על ידי היועצים שעימם שוחח. גם השר בני גנץ לא חמק מהביקורת, כאשר בהתכתבות עם בכיר אחר נאמר עליו כי "בני היה חרא", ככל הנראה בהתייחס להתנהלותו באותה עת.
כזכור, עם פרסום הדיווחים הראשונים על הפריצה, בנט וסביבתו הכחישו מכל וכל את הטענה שהנייד שלו נפרץ. אולם, היקף החומרים שפורסמו – הכולל קבצי HTML מפורטים וצילומי מסך – אילץ את ראש הממשלה לשעבר להודות אמש בפרצה בחשבון הטלגרם שלו.
מוטי הקרייתי
מוטי הקרייתי
מעניין לדעת אם קיימת תכתובת עם המפלגה של האחים המוסלמים.08:56 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צדקיהו
צדקיהו
היה אפס נשאר אפס. נרקיסיסט שקרן עלוב08:56 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
א
מה הפלא ששוב שיקר?? בנט, נ ו כ ל ושקרן פתולוגי, שבשקרים ובבגידות הקים את ממשלתו עם האחים המוסלמים ועם 5 מנדטים בלבד, ואיתם ה ר ס ...
מה הפלא ששוב שיקר?? בנט, נ ו כ ל ושקרן פתולוגי, שבשקרים ובבגידות הקים את ממשלתו עם האחים המוסלמים ועם 5 מנדטים בלבד, ואיתם ה ר ס את ביטחון המדינה מול כל אויביה!המשך 08:54 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר