אחרי חודשים של חיזורים ומאבק בין רשויות, ענקית השבבים בוחרת בקרית טבעון, בפרויקט ענק שצפוי להעסיק יותר מ־10,000 עובדים ולהשפיע דרמטית על האזור

אחרי תקופה ארוכה של ספקולציות, בדיקות ותחרות בין רשויות מקומיות ברחבי הארץ, אנבידיה (Nvidia) שמה היום קץ לשמועות והודיעה כי הקמפוס החדש שלה בישראל יוקם בקריית טבעון.

מדובר בפרויקט רחב היקף, מהגדולים שידעה הכלכלה הישראלית מצד חברה אמריקנית, שעשוי לשנות את מפת התעסוקה וההייטק בצפון.

על פי הודעת החברה, הקמפוס צפוי להשתרע על שטח של כ־90 דונם, ולכלול עד כ־160 אלף מ"ר של מבנים, שטחים ציבוריים ומתחמי עבודה. העיצוב האדריכלי ישאב השראה מהמטה המרכזי של אנבידיה בסנטה קלרה שבקליפורניה. עבודות הפיתוח בשטח צפויות להתחיל בשנת 2027, כאשר האכלוס הראשוני מתוכנן לשנת 2031.

באנבידיה מציינים כי הקמפוס החדש יכלול פארקים פתוחים, מרכז מבקרים, בתי קפה ומסעדות, לצד מעבדות מתקדמות ומרחבים משותפים. המטרה, כך נמסר, היא לעודד חדשנות, שיתופי פעולה פנימיים בתוך החברה וכן עבודה משותפת עם סטארט־אפים וגורמים נוספים באקוסיסטם הטכנולוגי המקומי.

ההשקעה בפרויקט נאמדת במיליארדי שקלים לאורך מספר שנים, ונחשבת לבעלת סדר גודל דומה ואף גדול מפרויקט אינטל בקריית גת. מימוש התוכנית צפוי להשפיע באופן ישיר על שוק העבודה בצפון וליצור אלפי מקומות תעסוקה חדשים – הן בהייטק והן בענפים נלווים.

בחברה הדגישו כי "ההשקעה בקמפוס החדש, בהיקף של מיליארדי שקלים לאורך מספר שנים, מדגישה את מחויבותה של אנבידיה למרכז המחקר והפיתוח שלה בישראל".

מייסד ומנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, מסר: "ישראל היא הבית של אנשי טכנולוגיה ומהנדסים מהמבריקים בעולם, והפכה לבית השני של אנבידיה. הקמפוס החדש שלנו יהיה המקום שבו הצוותים שלנו יוכלו לשתף פעולה, להמציא ולבנות את עתיד ה-AI. ההשקעה הזו משקפת את המחויבות העמוקה וארוכת הטווח שלנו למשפחות שלנו בישראל ולתרומתן הייחודית לעידן ה-AI".

עמית קריג, סגן נשיא בכיר להנדסת תוכנה ומנהל מרכז הפיתוח של NVIDIA בישראל, הוסיף: "אנו מודים לג'נסן ולהנהלת אנבידיה על האמון והתמיכה בשלב הצמיחה הבא, וכן למשרד האוצר ולרשות מקרקעי ישראל על השותפות. אנחנו מצפים בקוצר רוח להביא את החזון הזה לכדי מציאות ולהמשיך לבנות את עתיד הבינה המלאכותית".

גם ברמה המקומית התקבלה ההודעה בהתלהבות. עידו גרינבלום, ראש המועצה המקומית קריית טבעון, מסר: "אנחנו שמחים וגאים על בחירתה של אנבידיה בקרית טבעון להקמת הקמפוס החדש. זהו פרויקט משנה מציאות עבור המועצה וכל אזור הצפון, ואנחנו מחויבים למנף את השותפות הזו לקידום הזדמנויות חדשות, צמיחה כלכלית וחדשנות גלובלית, ולסיוע ליצירת אקוסיסטם טכנולוגי משגשג באזור".