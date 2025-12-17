נפתלי בנט הכחיש את הטענות לפריצה של האקרים אך לאחר מכן הודה כי חשבונו ברשת החברתית אכן נפרץ: "הושגה גישה בדרכים שונות"

לאחר שקבוצת האקרים איראנית טענה כי פרצה לטלפון שלו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הכחיש את הטענות של ההאקרים. שעות לאחר מכן, הערב (רביעי) הוא פרסם הודעה חדשה ובה הוא מודה כי מכשיר הטלפון שלו לא נפרץ, אך כן הושגה גישה לחשבון הטלגרם שלו.

בנט אמר כי הנושא נמצא בטיפול גורמי הביטחון: "לאחר בדיקה נוספת מסתמן שאכן מכשיר הטלפון שלי עצמו לא נפרץ אך כן הושגה גישה לחשבון הטלגרם בדרכים שונות, תוכן של רשימת הטלפונים וכן תמונות וצ׳טים רבים אמיתיים וגם מזויפים (בין היתר תמונה שלי לצד בן גוריון) הופצו".

כאמור, מוקדם יותר היום קבוצת האקרים איראנית בשם "חנדל'ה" (Handala) טענה כי פרצה לטלפון של בנט, כשאיימו כי "זוהי שעתו האפלה ביותר". מדובר בקבוצת האקרים שפועלת בחסות איראנית והייתה אחראית בעבר למספר מתקפות נגד מוסדות ישראלים.

בהודעה הקבוצה לעגה ליכולות של בנט כמומחה סייבר, כשטענה כי הפריצה לפלאפון האישי שלו נעשתה בקלות. "חנדלה אינו מיתוס. חנדלה אינו סיפור רוחות שמטרתו להפחיד ילדים. חנדלה הוא הכוח החי והנושם בתוך המכונות שלך, בפגישות שלך, בהודעות הפרטיות שלך. חנדלה הוא הנוכחות בשתיקה שלך, התקלה בביטחון שלך, העיניים בכל פינה שחשבת שהיא בטוחה" נכתב. "בזמן שהצבעת על 'זרועות התמנון', הראש כבר היה בתוך המצודה שלך, ראה, הקליט וחיכה לרגע הזה ממש".