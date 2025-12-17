דובר צה"ל אישר כעת כי הופעל מוקדם יותר היום (רביעי) חייגן מילואים שלא לצורך, זאת בשל תקלה במערכת. כתוצאה מכך, אנשי מילואים קיבלו שיחות טלפון המזמנות אותם למילואים.
בעקבות התקלה, נשלח מסרון הבהרה לאנשי המילואים שמדגיש כי מדובר בתקלה וכי אין צורך להתייצב לשירות מילואים.
"צה״ל מדגיש כי אין צורך להתייצב אלא אם ישנו צו פעיל באתר המילואים" נמסר. "התקלה נמצאת בבדיקה".
ריקרדו
הממשלה ירדה מהפסים לפני 3 שנים עכשו צה'ל בפדיחה מה יהיה משטרה דרק הכל מיתדרדר20:28 17.12.2025
