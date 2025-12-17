חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 17.12.2025 / 20:24

בעקבות תקלה במערכת, חייגן מילואים הופעל מוקדם יותר שלא לצורך, כשאנשי מילואים קיבלו שיחות טלפון המזמנות אותם למילואים. בדובר צה"ל הדגישו כי אין צורך להתייצב אלא אם ישנו צו פעיל: "התקלה נמצאת בבדיקה"

דובר צה"ל אישר כעת כי הופעל מוקדם יותר היום (רביעי) חייגן מילואים שלא לצורך, זאת בשל תקלה במערכת. כתוצאה מכך, אנשי מילואים קיבלו שיחות טלפון המזמנות אותם למילואים. בעקבות התקלה, נשלח מסרון הבהרה לאנשי המילואים שמדגיש כי מדובר בתקלה וכי אין צורך להתייצב לשירות מילואים. "צה״ל מדגיש כי אין צורך להתייצב אלא אם ישנו צו פעיל באתר המילואים" נמסר. "התקלה נמצאת בבדיקה".

תגיות: מילואים, צה"ל, תקלה