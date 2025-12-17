רוכב אופנוע בן 20 נהרג לאחר שנפגע מרכב בירושלים, כשמותו נקבע במקום על ידי צוותי מד"א לאחר פעולות החייאה. נהגת הרכב, אישה בת 45, פונתה לבית החולים במצב קל

תאונה קטלנית נוספת: רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונת דרכים שהתרחשה הערב (רביעי) ברחוב טבאליה בירושלים, בה הוא נפגע מרכב ונפצע באורח אנוש. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירת התאונה ביצעו בו פעולות החייאה, אך בסופן נקבע מותו במקום.

עוד נאמר כי נהגת הרכב, אישה בת 45, פונתה לבית החולים הדסה עין כרם כשמצבה קל.

רופא מתנדב במד"א ד"ר מנחם אסטריק ופראמדיקית מד"א נוריאל דויטש סיפרו כי "כשהגענו למקום ראינו את רוכב האופנוע, צעיר כבן 20 כשהוא שכוב על הכביש מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית, ביצענו בו פעולות החייאה אך לצערינו הפציעה שלו הייתה קריטית ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. בנוסף נהגת הרכב, אישה כבת 45 פונתה על ידי אמבולנס מד"א לבית החולים במצב קל".