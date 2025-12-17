אחרי שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הכחיש את טענות ההאקרים האיראנים, קבוצת "חנדל'ה" איימה כי "נחשוף 1,900 צ'אטים מהמכשיר שלו כדי להוכיח שטענותיו שקריות"

העימות הוירטואלי נמשך: אחרי שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט טען כי הטלפון הנייד שלו לא נפרץ, קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדל'ה" (Handala) הגיבו כעת (רביעי) וטענו כי "בתגובה לכך שנפתלי בנט מנסה להכחיש שפרצנו לטלפון האישי שלו, נחשוף 1,900 צ'אטים מהמכשיר שלו כדי להוכיח שטענותיו שקריות". זמן קצר לאחר מכן דווח כי ההאקרים פרסמו 141 עמודים של מספרי טלפונים שלטענתם שייכים "לבכירים במשטר הישראלי".

כאמור, הבוקר קבוצת ההאקרים טענה כי פרצו לטלפון של בנט, כשאיימו כי "זוהי שעתו האפלה ביותר". מדובר בקבוצת האקרים שפועלת בחסות איראנית והייתה אחראית בעבר למספר מתקפות נגד מוסדות ישראלים. בהודעה הקבוצה לעגה ליכולות של בנט כמומחה סייבר, כשטענה כי הפריצה לפלאפון האישי שלו נעשתה בקלות.

עם זאת, בלשכתו של בנט אמרו תחילה כי הנושא בטיפול גורמי הביטחון והסייבר הרלוונטיים", והבהירו כי "המכשיר אינו בשימוש כיום". מספר שעות לאחר מכן, הלשכה עדכנה כי "לאחר הבדיקות שנערכו עולה כי מכשיר הטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לא נפרץ".