בסביבת טראמפ מעריכים כי שלב ב' של הסכם הפסקת הלחימה בעזה יחל כבר בינואר, בשבוע הראשון או השני, בכפוף להתקדמות בשיחות ועמידת הצדדים בהתחייבויות.

בארצות הברית מדווחים כי בסביבת הנשיא טראמפ בבית הלבן מעריכים כי הסכם הפסקת המלחמה בעזה יכנס אל שלב ב' כבר בעתיד הנראה לעין, ולאנשי טראמפ כבר יש תאריך שהם סימנו.

איש העסקים הפלסטיני-אמריקני בשארה בחבח, שלקח חלק בתיווך ובקידום השיחות להפסקת אש בין הצדדים, אמר כי השלב השני של ההסכם צפוי להתחיל במהלך חודש ינואר.

על פי הערכות הבית הלבן, כבר בשבוע הראשון או השני של החודש.

לדבריו, קיימת התקדמות מספקת בשיחות המקדימות, המאפשרת אופטימיות זהירה באשר ליישום שלב ב'.

דבריו של בשארה מגיעים למרות שעדיין קיימים שורה של מחסומים ומהמורות בדרך לשלב ב' של ההסכם. חמאס עדיין מחזיק בגופת החטוף הישראלי האחרון המוחזק ברצועה, רן גואילי, הי"ד. מעבר לכך, בחמאס עדיין מסרבים להתחייב להתפרקות מנשק ופירוז הרצועה.

שני אלה מהווים תנאים שישראל, עד כה, עומדת מאחוריהם ומסרבת לסטות מהם. גם במידה ורן גואילי הי"ד יוחזר לשטח ישראל עד אותו תאריך, קשה לראות תרחיש בו חמאס מסכים להתפרקות מנשק.

רק היום מזכיר המדינה מרקו רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטאר, ככל הנראה בניסיון לקדם את אותו שלב ב'

שלב ב' של ההסכם אמור לכלול הרחבה של הפסקת האש, צעדים משמעותיים נוספים בתחום ההומניטרי, וכן התקדמות בסוגיות רגישות יותר כמו נסיגה ישראלית משטחים נוספים ברצועה, בנוסף לשילוב של כוח האיזון הבינלאומי לעזה, שהרכבו נותר עד כה כתעלומה.

בסביבת טראמפ מעריכים כי הלחץ האמריקני, לצד מעורבות של מתווכים אזוריים, ובראשם מצרים וקטאר, יאפשרו את מימוש שלב ב' בתוך שבועות ספורים. יחד עם זאת, מדובר בהערכות בלבד.