דובר צה"ל הודיע כעת כי תרגיל צבאי נרחב יתקיים מחר (חמישי) בשעות הערב בצפון הארץ. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טיס במרחב.
בהודעה צה"ל הבהירו כי אין חשש לאירוע ביטחוני. עוד הודגש כי במקרה של אירוע אמת, התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון.
כזכור, בחודש שעבר צה"ל ביצע תרגיל נרחב ביהודה ושומרון, וכן קיים תרגיל מטכ"לי "מגן ועוז" במשך 3 ימים. בצה"ל אמרו כי מטרת התרגיל היה לבחון ולשפר את מוכנות הכוחות למגוון תרחישים תוך תרגול המפקדות. בנוסף תורגלו תהליכי הערכת מצב וקבלת החלטות בכלל הדרגים, הפעלת כוננויות וניהול הכוחות בזירת המלחמה. לטענת מערכת הביטחון, התרגיל נועד למימוש לקחי ה-7 באוקטובר ושיפור מוכנות הכוחות – כחלק ממגמה של קיום רצף תרגילים ובחנים בכלל הגזרות.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים