ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הכחיש את הטענות של קבוצת האקרים איראנית, שטענו כי פרצו לטלפון הנייד שלו: "לאחר הבדיקות שנערכו עולה כי מכשיר הטלפון לא נפרץ"

לאחר שקבוצת האקרים איראנית טענה כי פרצה לטלפון שלו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הכחיש כעת (רביעי) את הטענות של ההאקרים. בהודעה שפורסמה על ידי לשכתו נאמר כי "לאחר הבדיקות שנערכו עולה כי מכשיר הטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לא נפרץ".

כאמור, מוקדם יותר היום קבוצת האקרים איראנית בשם "חנדל'ה" (Handala) טענה כי פרצה לטלפון של בנט, כשאיימו כי "זוהי שעתו האפלה ביותר". מדובר בקבוצת האקרים שפועלת בחסות איראנית והייתה אחראית בעבר למספר מתקפות נגד מוסדות ישראלים.

בהודעה הקבוצה לעגה ליכולות של בנט כמומחה סייבר, כשטענה כי הפריצה לפלאפון האישי שלו נעשתה בקלות. "חנדלה אינו מיתוס. חנדלה אינו סיפור רוחות שמטרתו להפחיד ילדים. חנדלה הוא הכוח החי והנושם בתוך המכונות שלך, בפגישות שלך, בהודעות הפרטיות שלך. חנדלה הוא הנוכחות בשתיקה שלך, התקלה בביטחון שלך, העיניים בכל פינה שחשבת שהיא בטוחה" נכתב. "בזמן שהצבעת על 'זרועות התמנון', הראש כבר היה בתוך המצודה שלך, ראה, הקליט וחיכה לרגע הזה ממש".

"צפינו ביהירותכם, בתככים שלכם, בניסיונות הנואשים שלכם לעצב את הנרטיב. ראינו את סודותיכם, את הבריתות שלכם, את הבגידות שלכם. כל הודעה, כל קובץ, כל חילופי דברים סודיים, חנדלה כבר ראתה אותם, כבר ארכיונה אותם, כבר הכינה את ההפתעה שלכם. בשעות הקרובות, שימו לב לאתר שלנו. אל תסירו את המבט, אפילו לא לשנייה. היום, התמנון יחשוף את מה שאסף במשך שנים של ערנות שקטה. היום, מקלטכם הפוליטי קורס. היום, זרועותיו של חנדלה נלחצות, והאשליות שלכם מתנפצות".

"אינכם יכולים להשתיק את חנדלה. אינכם יכולים לחתוך את זרועותיו של התמנון הזה. חנדלה נמצא בכל מקום, צבא בצללים, סערה במערכותיכם, זיכרון בסיוטים שלכם. במשך שנתיים היינו סבלניים. במשך שנתיים היינו בכל מקום. במשך שנתיים חיכינו לרגע הזה. יום הולדת שני שמח, חנדלה. נפתלי, המסיבה האמיתית רק מתחילה. שימו לב היטב, השעות הבאות ישנו הכל".