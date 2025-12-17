טאקר קרלסון טען בקטאר כי לישראל אין ערך אסטרטגי לארצות הברית וכי מדינות המפרץ, ובראשן קטאר, חשובות לאין שיעור יותר.

השדרן האינטרנטי, טאקר קרלסון, שהיה בעבר שדרן מוביל בפוקס ניוז השמרנית ומקורב בעבר לנשיא טראמפ, ממשיך במתקפה הבלתי פוסקת על ישראל. קרלסון הביעה תמיהה והתנגדות לברית בין ארצות הברית וישראל, והסביר כי קאטר טובה לארצות הברית יותר מישראל "בכל רמה".

טאקר קרלסון, מי שהיה בעבר דמות מובילה בתנועה השמרנית של ארצות הברית ומקורב של הנשיא טראמפ, הפך בשנים האחרונות לדמות קצה המקושרת לימין האנטישמי ולתאוריות קונספירציה מופרכות, רובן אנטי-ישראליות במהותן, תוקף שוב את ישראל.

בראיון שקיים בעת ביקור בקטאר, תהה קרלסון מדוע ארצות הברית מעניקה עדיפות לישראל על פני מדינות המפרץ, ובראשן קטאר. לדבריו, לישראל אין ערך אסטרטגי ממשי עבור וושינגטון.

"ישראל היא מדינה זניחה לחלוטין", אמר, "בלי משאבים, עם תשעה מיליון תושבים בלבד. הסיבה היחידה שיש לה חשיבות כלשהי היא בגלל שאנחנו מספקים לה ערבויות ביטחוניות".

קרלסון אף שאל באופן ישיר: "האם אנחנו חייבים להגן על ישראל?", וטען כי לא קיים "שום אינטרס אסטרטגי מכריע של ארצות הברית בישראל". לדבריו, היחסים עם ירושלים הם "עלות נטו" עבור וושינגטון: "מה אנחנו מקבלים מזה? כלום. זה רק עולה לנו".

לעומת זאת, הילל קרלסון את מדינות המפרץ, ובפרט את קטאר. הוא טען כי שש מדינות מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ (GCC) מעניקות לארצות הברית יתרונות ברורים ומשמעותיים בהרבה, והגדיר את היחסים עמן כ"חשובים לאין שיעור מהקשר עם ישראל – חשובים אינסוף פעמים יותר".

בסיום דבריו הצהיר קרלסון כי "הקשר של קטאר עם ארצות הברית חשוב הרבה יותר מהקשר עם ישראל".

דבריו של קרלסון מצטרפים לשורה של התבטאויות קודמות בהן ערער על הברית עם ישראל, והם מגיעים דווקא על רקע שיתוף פעולה ביטחוני, מודיעיני וטכנולוגי עמוק בין המדינות.

קרלסון נחשב בעבר למקורב לנשיא טראמפ, אך היחסים בין השניים החמיצו בשנים האחרונות, אך קרלסון עדיין מקורב לבית הלבן, כאשר בנו באקלי קרלסון, עובד בצוות הדוברות של סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, שבעצמו נחדש כמקורב לקרלסון.