מזג אוויר החורפי יימשך. הגשם ייפסק אך הטמפרטורות תהיינה נמוכות באופן קיצוני. תנשבנה רוחות חזקות וקרה תשרור בכל הארץ.

יום חמישי: בהיר בד"כ. תחול עליה קלה בטמפרטורות. בלילה עדיין קיים חשש מקרה במקומות המועדים.

יום שישי: בהיר בד"כ. תחול עליה קלה בטמפרטורות. בלילה עדיין קיים חשש מקרה במקומות המועדים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

(צילום: ג'מיל אטרש, רשות הטבע והגנים)

יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יעלו במקצת.

יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.