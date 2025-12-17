מזג אוויר החורפי יימשך. הגשם ייפסק אך הטמפרטורות תהיינה נמוכות באופן קיצוני. תנשבנה רוחות חזקות וקרה תשרור בכל הארץ.
יום חמישי: בהיר בד"כ. תחול עליה קלה בטמפרטורות. בלילה עדיין קיים חשש מקרה במקומות המועדים.
יום שישי: בהיר בד"כ. תחול עליה קלה בטמפרטורות. בלילה עדיין קיים חשש מקרה במקומות המועדים.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יעלו במקצת.
יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.
