שר החוץ של סוריה, אסעד א-שיבאני, שוחח הערב (רביעי) בטלפון עם אחמד אל-אחמד, האזרח האוסטרלי-סורי שניטרל את אחד המחבלים בפיגוע הירי בסידני בתחילת השבוע, בו נרצחו 15 בני אדם. אל-אחמד נפצע בעצמו באירוע, ועבר השבוע ניתוח – כשהוא נותר מאושפז בבית החולים.

במהלך השיחה, א-שיבאני אמר לאל-אחמד כי נשיא סוריה, אחמד א-שרע, שלח לו ברכה בשם הממשל וציין כי "במידה ותצטרך כל דבר, אל תהסס ליצור קשר עם השלטון בדמשק". אל-אחמד, המחזיק כאמור באזרחות סורית, ביקש משר החוץ להודות לא-שרע ושלח לו מסר נוסף: "אנחנו עם של שלום, נשוב בקרוב לראות את גיבורי ארצנו במדינתנו".

כזכור, ביום ראשון האחרון פורסמו ברשת תיעודים מזירת הפיגוע בחוף בונדי בסידני, בהם נראה אל-אחמד תוקף ביידים חשופות את אחד המחבלים ולוקח את נשקו. באחד הסרטונים נראה אל-אחמד, בעל חנות פירות בן 43 ואב לשניים מתחבא מאחורי מכונית ומנצל את חוסר תשומת הלב של המחבל כדי להתנפל עליו, לפרוק אותו מנשקו ולנטרל אותו.