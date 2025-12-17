משרד החוץ וביטחון הפנים הבריטי פרסמו מסמך אזהרה חריף, הקורא לאזרחים בריטים להימנע מהגעה למדינה ולאזורי חיזבאללה בה מחשש להתלקחות פתאומית

משרד החוץ הבריטני פרסם אזהרה חריפה לתושבים ואזרחים בריטים, ומזהיר אותם מביקור במספר אזורים בלבנון מתוך "חשש כבד להתלקחות ולחימה". בבריטניה קוראים לאזרחיהם לא להגיע למרחבים בדרום לבנון או כאלה המקושרים לחיזבאללה.

אנגליה מפרסמת אזהרה חמורה לאזרחיה, אשר על פיה, יש להימנע ככל הניתן מביקור בלבנון עד להודעה חדשה, ובמידה ולא ניתן להימנע מהגעה ללבנון, יש להימנע ככל הניתן מהגעה לאזור הדאחייה בביירות, דרום לבנון ומספר מרחבים נוספים הנמצאים בשליטת חיזבאללה.

על פי האזהרה הבריטית, קיימות אינדיקציות לאפשרות של הידרדרות מהירה באזור, עם אפשרות להתפתחות ימי קרב או הידרדרות למערכה צבאית מלאה.

מדובר באחת האזהרות החריפות ביותר שמדינה מערבית פרסמה כנגד ביקור בלבנון מאז חתימת הפסקת האש בין ישראל וחיזבאללה לפני כשנה.