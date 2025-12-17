ישראל ויוון מעמיקות את הברית הביטחונית: טילי Spike ישראליים נפרסו באיים האגאיים ובגבול יוון–טורקיה, מהלך שמדאיג את אנקרה וארדואן.

הברית בין ישראל ויוון ממשיכה להתהדק, וארדואן ממשיך להביט מערבה בחרדה. אחרי שישראל סיפקה מערכות הגנה אווירית וימית, מהמתקדמות בתחום. יוון פרסה גם טילים התקפיים באיים על גבולה הימי של טורקיה, במכה קשה לאחיזה הטורקית במזרח הים התיכון.

על פי דיווחים בינלאומיים, יוון הציבה טילי Spike NLOS מתוצרת ישראלית באיים האגאיים המזרחיים וכן לאורך נהר האברוס, המהווה גבול יבשתי רגיש בין יוון לטורקיה. מדובר בטילים מדויקים ארוכי־טווח, בעלי יכולת פגיעה במטרות קרקעיות וימיות ממרחק של עשרות קילומטרים, הנחשבים לאחד הכלים ההתקפיים וההרתעתיים המתקדמים מסוגם.

הפריסה מתבצעת על רקע מתיחות מתמשכת בין אתונה לאנקרה, הכוללת סכסוכים טריטוריאליים, מאבקי שליטה במים הכלכליים, וחיכוכים חוזרים סביב פעילות צבאית באיים הסמוכים לחופי טורקיה. עבור טורקיה, הצבת מערכות נשק ישראליות מתקדמות בסמיכות לגבולותיה מהווה שינוי מאזן כוחות אזורי.

בעוד ארדואן פועל במרץ לקדם את השליטה בסוריה, ובכך ליצור דה-פקטו גשר יבשתי לישראל, בשיתוף הפעולה עם יוון, מציבה ישראל גם היא חימושים על סף דלתו של ארדואן.