לאחר שדווח בתקשורת הערבית על הרוג ו-11 פצועים בעקבות תקיפה של צה"ל במרכז העיר עזה, גורם ביטחוני אמר כי הכוחות ביצעו ירי מרגמות באזור הקו הצהוב – כשאחד מהם ככל הנראה סטה ב-4 ק"מ ופגע במכונית

כשעה אחרי שדווח בתקשורת הערבית על תקיפה של צה"ל שפגעה במכונית במרכז העיר עזה, גורם ביטחוני אומר כעת (רביעי) כי לא מדובר בתקיפה מכוונת.

לפי הגורם, כוחות צה״ל ביצעו ירי מרגמות בפאתי העיר, באזור הקו הצהוב. הירי ככל הנראה סטה בכ-4 ק״מ ופגע בסמוך לכלי רכב בעיר.

זמן קצר לאחר מכן, דובר צה"ל אישר כי "מוקדם יותר היום (ד'), כחלק מפעילות כוחות צה"ל במרחב הקו הצהוב, פצצת מרגמה שנורתה במהלך הפעילות סטתה ממטרתה. מוכרות הטענות על נפגעים מירי במרחב. האירוע מתוחקר".

כאמור, מוקדם יותר היום דווח בכלי התקשורת הפלסטינים כי כוחות צה"ל תקפו מכונית במרכז העיר עזה. בדיווחים נטען כי יש לפחות הרוג אחד במקום, ו-11 בני אדם נוספים שנפצעו.

האירוע הנוכחי מגיע יומיים אחרי שכוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת עזה חיסלו מחבל שחצה את הקווים והתקרב לכוחות באופן שסיכן את חייהם. מדובר צה"ל נמסר כי כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית זיהו מחבל שחצה את מה שמכונה "הקו הצהוב" (קו ההיערכות הקדמי) והתקרב לעבר הלוחמים. לאחר הזיהוי, בשל האיום המיידי שנשקף מהמחבל, הכוחות פתחו באש וחיסלו אותו.