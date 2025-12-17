טרגדיה קשה בהרי האלפים: אלינור מימון, בת 19 מהר חומה בירושלים, נהרגה בתאונה בחופשת סקי בצרפת. הלווייתה תתקיים הערב (רביעי) ב-22:00 בבית הקברות בגבעת שאול.
מימון נמצאה ללא רוח חיים ביום שני באתר הסקי ואר. גופתה אותרה בסביבות השעה 17:30 בערב, קרוב לשעה אחרי שהמסלול נסגר.
בשנה שעברה גם התרחש אסון באתר סקי. באתר הסקי גודאורי (Gudauri) שבגאורגיה, אשר מהווה מוקד משיכה לתיירים רבים, כולל מישראל. 12 עובדי מסעדה מקומית, 11 מהם ממוצא הודי ואחד גאורגי, נמצאו מתים בנסיבות טרגיות.
מיד עם גילוי הגופות, פתחה המשטרה המקומית בחקירה נרחבת בניסיון להתחקות אחר נסיבות המוות. על פי דיווח של ה-BBC, החשד המרכזי הוא הרעלת פחמן חד-חמצני כתוצאה מגנרטור שפעל בחדר שבו שהו העובדים. הממצאים מצביעים על כך שהגנרטור הופעל בעקבות הפסקת חשמל, ושימושו גרם לפליטת גז רעיל שהוביל למותם.
