הנשיא טראמפ נשא הצהרה חמה ומחבקת לעם היהודי לרגל הנר השלישי של חנוכה, במהלך הנאום הנשיא אירח יהודים מובילים מארצות הברית, חיבק את העם היהודי, יצא כנגד אויבי ישראל והתחיייב להאבק באנטישמיות ובטרור.

הנשיא טראמפ אירח כנס מיוחד בבית הלבן לרגל הדלקת הנר השלישי לחג החנוכה. טראמפ הזמין לטקס יהודים אמריקאים מובילים כמו מרים אדלסון, מארק לווין ועוד.

הנוכחים הדליקו את נרות החנוכה, והנשיא טראמפ נשא דברים חמים לעם היהודי.

ראשית, השדרן השמרני המוכר, והיהודי אוהב ישראל, מארק לווין עלה לפודיום מחובק עם טראמפ והודיע: "לפני שש שנים אמרתי לכם שהוא אוהב אותנו, זה הנשיא היהודי הראשון".

הנשיא טראמפ הגיב בחיוך וחיזק את דבריו: "זה נכון!" התבדח הנשיא.

לאחר מכן הצטרפה מרים אדלסון, מקורבת ותורמת מובילה של טראמפ והפצירה בנשיא לרוץ לכהונה נוספת, שלישית. והסבירה כי חוקית לא אמורה להיות בעיה עם זה.

לאחר מכן, נשא טראמפ דברים לאחר טקס הדלקת הנרות, ויצא למתקפה חריפה באנטישמיות: "אם אתה חוזר כמה שנים אחורה, הלובי החזק ביותר בארצות הברית היה הלובי היהודי, הישראלי. היום זה לא ככה, צריך להיזהר".

טראמפ תקף את האנטישמיות במפלגה הדמוקרטית: "יש לנו היום קונגרס שהופך לאנטישמי, יש לך את "AOC+3" (כינוי לחברת הקונגרס אוקסיו קורטז וחברותיה, הידועות בתור אגף השמאל הקיצוני של הדמוקרטים) יש את האנשים האלה".

בנוסף בעקבות אירוע הטרור בבונדי אוסטרליה, טראמפ הצהיר באגרסיביות: "כל האומות חייבות להילחם בטרור האיסלאמי ובאנטישמיות".

באופן מדויק טראמפ התייחס גם לפירוק חיזבאללה וחמאס: "אם חמאס ירים ראש הם יהיו בצרות גדולות. יש את חיזבאללה בלבנון, הם גם בצרות. יש לנו הרבה מדינות שרוצות להיכנס לפרק את חיזבאללה, לא רק ישראל, הרבה מדינות היו עושות את זה".