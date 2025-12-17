ביטוח לאומי מעדכן על הרחבת הסיוע לתושבי עוטף עזה שחוו את אירועי ה-7 באוקטובר 2023. על פי ההנחיות החדשות, הביטוח הלאומי ישלם מענק כספי ויממן סל טיפול ושיקום למי שהתגוררו, התארחו או שהו ביישובי העוטף ביום פרוץ המלחמה, בהתאם לעמידה בתנאי הזכאות שקבעה הממשלה.
חשוב לציין כי מי שקיבל את המענקים הראשוניים בתחילת המלחמה, עשוי להיות זכאי גם למענק הנוכחי.
תנאי הזכאות למענק ולסל השיקום
כדי לקבל את הסיוע, על המבקשים לענות על התנאים הבאים:
-
שהות ביישוב ב-7.10.23: מגורים קבועים ביישובי העוטף (לפי רשימת הממשלה), או שהות בבתי מלון, מוסדות לימוד או אירוח באותם יישובים באותו יום.
-
סטטוס נפגע איבה: הגשת בקשה להכרה כנפגע פעולות איבה עד לתאריך 6.10.24 והכרה כזה בפועל.
שימו לב: מי שנקבעה לו דרגת נכות של 10% ומעלה בשל אירועי ה-7 באוקטובר ומקבל תגמול חודשי מהביטוח הלאומי או ממשרד הביטחון – אינו זכאי למענק זה.
מענקים כפולים וסייגים חשובים
בביטוח הלאומי מדגישים מספר נקודות קריטיות עבור הפונים:
-
זכאות ללא הכרה כנפגע איבה: גם מי שאינו מוכר כנפגע איבה עשוי להיות זכאי למענק ולסל השיקום תחת תנאים מסוימים.
-
מענק אחד לפי רמת היישוב: מי ששהה ביישוב עוטף וגם נכח באזור לחימה יקבל מענק אחד בלבד, לפי רמת הזכאות של היישוב (רמות 1-3). לדוגמה: תושב יד מרדכי שהיה בחוף זיקים יקבל מענק אחד לפי רמת הזכאות של חוף זיקים.
-
החרגה לקרובי משפחה: קרובי משפחה של חללים, חטופים או חטופים שחזרו, זכאים למענק כפול – גם על מקום שהותם וגם בשל הקרבה המשפחתית.
איך מגישים את הבקשה?
סכום המענק וסל השיקום משתנים בהתאם לרמת הזכאות של היישוב כפי שנקבעה בהחלטת הממשלה.
-
הגשה מקוונת: יש למלא בקשה אחת בלבד באתר הביטוח הלאומי עבור כל מבוטח מעל גיל 18.
-
בקשה עבור ילדים: תוגש על ידי ההורה המקבל את קצבת הילדים.
-
מועד אחרון: ניתן להגיש את הבקשות עד לתאריך 31.12.2025.
התשלום יועבר ישירות לחשבון הבנק המעודכן במערכות הביטוח הלאומי. במידת הצורך, ניתן לעדכן את פרטי החשבון באתר הארגון.
מיכה
מי שנדפק הכי הרבה זה נכי צה״ל כל אלה עם הפוסט טראומה , מכל הסוגים ומכל השנים , פשוט בושה וחרפה אם לאגף השיקום, למשרד הבטחון15:57 17.12.2025
