במהלך דיון במליאה התפתח עימות מילולי בין חברי הכנסת גוטליב לרביבו, שהחל בהערה מצדו של סגן יו״ר הכנסת והחריף לאחר דרישות חוזרות להוצאתה מהאולם

חילופי דברים חריפים נרשמו היום (רביעי) במליאת הכנסת בין חברי הכנסת טלי גוטליב וסגן יושב ראש הכנסת אליהו רביבו מהליכוד.

במהלך הדיון פנה רביבו לגוטליב ואמר: "אני מבין את המצוקה שלך שלא הבאת את כמות הלייקים היומית, תרגעי". גוטליב השיבה: "אתה ביריון".

בהמשך, לאחר שרביבו ביקש ממנה לצאת מהמליאה מספר פעמים, תקפה גוטליב ואמרה: "אני לא הכלבה שלך, אתה לא תדבר אליי כמו לכלבה. מיזוגן שכמוך". גוטליב חזרה למליאה והתבקשה שוב לעזוב, ורביבו השיב: "מה שאני עשיתי לנשים את לא תעשי גם בעוד שמונה שנים".