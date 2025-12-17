חילופי דברים חריפים נרשמו היום (רביעי) במליאת הכנסת בין חברי הכנסת טלי גוטליב וסגן יושב ראש הכנסת אליהו רביבו מהליכוד.
במהלך הדיון פנה רביבו לגוטליב ואמר: "אני מבין את המצוקה שלך שלא הבאת את כמות הלייקים היומית, תרגעי". גוטליב השיבה: "אתה ביריון".
בהמשך, לאחר שרביבו ביקש ממנה לצאת מהמליאה מספר פעמים, תקפה גוטליב ואמרה: "אני לא הכלבה שלך, אתה לא תדבר אליי כמו לכלבה. מיזוגן שכמוך". גוטליב חזרה למליאה והתבקשה שוב לעזוב, ורביבו השיב: "מה שאני עשיתי לנשים את לא תעשי גם בעוד שמונה שנים".
רועי
חולת נפש15:48 17.12.2025
חולת נפש זה אמא שלך שהביאה מחבל כמוך לעולם
חולה נפש זה אמא שלך שהביאה לעולם מחבל כמוך ימש15:58 17.12.2025
שירי מנתניה
"היום את במינוס לייקים" - גדול!16:05 17.12.2025
