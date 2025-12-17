בעקבות המשבר הקשה: אוהדי בני יהודה פרצו למגרש בשכונת התקווה ופוצצו את האימון. המשטרה הודיעה כי שלושה אוהדים נעצרו

בעקבות המשבר הקשה: אוהדי בני יהודה פרצו למגרש בשכונת התקווה ופוצצו את האימון. המשטרה הודיעה כי שלושה אוהדים נעצרו היום (רביעי).

בני יהודה חולמים על חזרה לליגת העל. הקבוצה שבעשור הקודם זכתה פעמיים בגביע המדינה, נמצאת כבר כמה שנים בליגה הלאומית. השבוע היא איבדה יתרון והפסידה למכבי הרצליה בדקה ה-94. בעקבות ההפסד הקבוצה נשארה במקום ה-14 נקודה בלבד מעל הקו האדום.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת תל אביב דרום עצרו לפני זמן קצר 3 חשודים בגין הפרת הסדר במהלך האימון של שחקני קבוצת כדורגל באצטדיון התקוה בתל אביב לפני זמן קצר התקבל דיווח במשטרה אודות הפרות הסדר במהלך האימון של קבוצת כדורגל באיצטדיון התקוה".

"דווח כי במהלך האימון החלה קבוצה של אוהדים שנכחה במקום לזרוק חפצים לתוך המגרש וכמה אוהדים אף פרצו לתוך המגרש ופוצצו את האימון של הקבוצה. שוטרי משטרת תל אביב דרום הגיעו למקום במידי ועצרו 3 חשודים שפרצו לתוך המגרש. מדובר בתושב רמת גן ותושבי תל אביב, בשנות ה20 וה40 לחייהם. הם הועברו לחקירה במשטרת תל אביב דרום בגין חשד להפרת הסדר הציבורי והסגת גבול".