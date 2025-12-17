דיווחים ערביים על איום חריג מצד מצרים להפסיק את תפקידה כמתווכת בין ישראל לחמאס, על רקע טענות לפגיעה במגעים להפסקת אש ואיומים מצד הארגון לשוב ללחימה

דיווח ב"רַאִי אַל-יוֹם" הערבי נטען כי מצרים העבירה מסר חריג לממשל האמריקני, שלפיו היא שוקלת להפסיק את תפקידה כמתווכת בין ישראל לארגון הטרור חמאס, אם וושינגטון לא תפעל לריסון צעדי ישראל. לפי הדיווח, מדובר באיום נדיר מצד קהיר, על רקע מה שמוגדר כהסלמה במתיחות סביב המגעים להפסקת אש.

על פי אותם מקורות,חמאס, מאיימים להשהות את השתתפותם בכל משא ומתן ואף לשוב לאפשרות של לחימה, בטענה שהמתווכים אינם עומדים בהתחייבויות שניתנו להם בנוגע להפסקת אש והמשך יישום ההבנות.

בדיווח נטען כי חיסולו של המחבל ראאד סעד, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס, נתפס כמהלך שפגע ישירות במאמצי התיווך. לטענת המקורות, מצרים וטורקיה העבירו לממשל האמריקני מסר שלפיו ישראל פועלת באמצעות חיסולים כדי לשבש את המעבר לשלב השני של הפסקת האש.

עוד נטען כי במסמך הבנות שגובש על ידי מצרים וקטר, בעקבות פגישה פומבית בין השליח האמריקני סטיב ויטקוף לבכירי חמאס, נכללה התייחסות מפורשת לנושא ההתנקשויות. לפי הגרסה המצרית, ויטקוף הבהיר אז להנהגת חמאס כי ארה״ב התחייבה להימנע מפגיעה בבכירים בחמאס בשלב הבא של המגעים, וכי ישראל עודכנה בכך והביעה הסכמה להבנות.