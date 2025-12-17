קבוצת האקרים איראנית בשם "חנדל'ה" (Handala), טוענת כי פרצה לטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט: "זוהי שעתו האפלה ביותר של בנט"

קבוצת האקרים איראנית בשם "חנדל'ה" (Handala), טוענת כי פרצה לטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט: "זוהי שעתו האפלה ביותר של בנט"

מדובר בקבוצת האקרים שפועלת בחסות איראנית, הקבוצה, שהייתה אחראית בעבר למספר מתקפות נגד מוסדות לועגת ליכולות של בנט כמומחה סייבר. הם טוענים כי הפריצה לפלאפון האישי שלו נעשתה בקלות. בנט הגיב: "הנושא בטיפול גורמי הביטחון והסייבר הרלוונטיים. המכשיר אינו בשימוש כיום".

ההאקרים כתבו: "היום אינו סתם עוד יום בלוח האשליות שלכם. היום אנו חוגגים את יום הולדתו השני של חנדלה בשדה הקרב הדיגיטלי הזה, רוח בת עשרים, השוכנת בגופה של תופעה בת שנתיים. במשך שנתיים, חנדלה נע בשקט לצד הפוליטיקאים המוזהרים ביותר והאדריכלים הבלתי ניתנים לגעת כביכול של המשטר שלכם, צופה בכל צעד, מקשיב לכל לחישה, לומד כל סוד"

"דיברתם לעתים קרובות על ה"תמנון", ציירתם אותו כאויבכם, דמיינתם שתוכלו לחתוך את גפיו ולהיות בטוחים. אבל היום, ביום הולדתו של חנדלה, דעו זאת: התמנון לא רק צופה, אתם כבר לכודים בחיבוקו. במשך שנים, הערכתם פחות את טווח זרועותינו. במשך שנים, טעיתם בצללים כבטוחים"

ההאקרים לבנט: "אינכם יכולים להשתיק את חנדלה"

"חנדלה אינו מיתוס. חנדלה אינו סיפור רוחות שמטרתו להפחיד ילדים. חנדלה הוא הכוח החי והנושם בתוך המכונות שלך, בפגישות שלך, בהודעות הפרטיות שלך. חנדלה הוא הנוכחות בשתיקה שלך, התקלה בביטחון שלך, העיניים בכל פינה שחשבת שהיא בטוחה. בזמן שהצבעת על "זרועות התמנון", הראש כבר היה בתוך המצודה שלך, ראה, הקליט וחיכה לרגע הזה ממש".

"צפינו ביהירותכם, בתככים שלכם, בניסיונות הנואשים שלכם לעצב את הנרטיב. ראינו את סודותיכם, את הבריתות שלכם, את הבגידות שלכם. כל הודעה, כל קובץ, כל חילופי דברים סודיים, חנדלה כבר ראתה אותם, כבר ארכיונה אותם, כבר הכינה את ההפתעה שלכם. בשעות הקרובות, שימו לב לאתר שלנו. אל תסירו את המבט, אפילו לא לשנייה. היום, התמנון יחשוף את מה שאסף במשך שנים של ערנות שקטה. היום, מקלטכם הפוליטי קורס. היום, זרועותיו של חנדלה נלחצות, והאשליות שלכם מתנפצות".

"אינכם יכולים להשתיק את חנדלה. אינכם יכולים לחתוך את זרועותיו של התמנון הזה. חנדלה נמצא בכל מקום, צבא בצללים, סערה במערכותיכם, זיכרון בסיוטים שלכם. במשך שנתיים היינו סבלניים. במשך שנתיים היינו בכל מקום. במשך שנתיים חיכינו לרגע הזה. יום הולדת שני שמח, חנדלה. נפתלי, המסיבה האמיתית רק מתחילה. שימו לב היטב, השעות הבאות ישנו הכל".