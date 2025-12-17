מהומה פרצה היום (רביעי) במליאת הכנסת, כאשר חברת הכנסת מירב בן ארי קרעה את הצעת החוק של ח"כ דיסטל, להנחת תפילין במרחב הציבורי, "תתביישי לך". צפו
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
גלית דיסטל תקפה אותה: "מכיוון שהסיכוי שלך לראות את הכנסת הבאה שואף לאפס – הבימה מחפשים שחקנים".
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
2 דיונים
רוני
מירב בן ארי מרחם עליך אין לי מה להוסיף13:47 17.12.2025
דוד
מי שפוגע בתפילין , התפילין יפגע בו....13:53 17.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: דוד
אף אחד לא פגע בתפילין. אין צורך להמציא. קואליציית ההשתמטות וההפליה בין דם לדם דואגת לתפילין.13:58 17.12.2025
שירי מנתניה
איראן זה כאן! האייתולה אטבריאן מגשימה את החזון של המנהיג העליון.13:56 17.12.2025
דימיטרי אוליאנובסקי
חולת נפש14:08 17.12.2025
איתי עינב
מעולה סוף סוף... מישהו קורע הצעות חוק מטומטמות תנו גם לדוכן של השפיות מקום ונדבר13:55 17.12.2025
המוטציה הסמאלנית
הנבחנים עושים תחרות מי נובח יותר חזק ואולי הדיקטטורים של הסמאל יכניסו אותם לכנסת הבאה14:01 17.12.2025
דוד
מי שפוגע בתפילין , התפילין יפגע בו....13:53 17.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: דוד
אף אחד לא פגע בתפילין. אין צורך להמציא. קואליציית ההשתמטות וההפליה בין דם לדם דואגת לתפילין.13:58 17.12.2025
רוני
מירב בן ארי מרחם עליך אין לי מה להוסיף13:47 17.12.2025
