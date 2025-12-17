מהומה פרצה היום (רביעי) במליאת הכנסת, כאשר חברת הכנסת מירב בן ארי קרעה את הצעת החוק של ח"כ דיסטל, להנחת תפילין במרחב הציבורי, "תתביישי לך". צפו

ערוץ הכנסת

גלית דיסטל תקפה אותה: "מכיוון שהסיכוי שלך לראות את הכנסת הבאה שואף לאפס – הבימה מחפשים שחקנים".