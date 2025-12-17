הישג נאה ליו"ר מפלגת זהות, ח"כ לשעבר משה פייגלין: ספרו Israel Is Just The Beginning שיצא בחו"ל, מדורג במקום הראשון באתר אמזון במצעד הספרים העוסקים במזרח התיכון

הישג יפה ליו"ר מפלגת זהות, ח"כ לשעבר משה פייגלין שספרו "Israel Is Just The Beginning" מדורג בימים אלה במקום הראשון במצעד הספרים של אמזון בקטגוריית המזרח התיכון.

ספרו של פייגלין יצא לפני כחודש וחצי בלבד, והוא עוסק בסכנת הפרוגרסיביות, המהווה את האיום הגדול ביותר הנשקף לציוויליזציה המערבית מאז מלחמת העולם השנייה, זאת משום שהיא פוגעת בזהות ובחירות.

בספרו טוען פייגלין: "לנגד עינינו הנדהמות, הפרוגרסיביות והאסלאם מחבקים כעת מטרה משותפת: השמדת ישראל. כי היהודים מעידים על קיומו של אלוהים ועל הזהויות שהוא ברא. בעשרת הדיברות שהביאו לעולם הניחו היהודים את היסודות לציביליזציה של העולם החופשי, שהאסלאם והפרוגרסיביות מבקשים להחריב".

משה פייגלין אמר בתגובה להצלחת ספרו בחו"ל: "הספר הזה זוכה לביקוש, משום שיש צמא גדול מאוד מצד רבים בכל רחבי העולם, שחשים מבולבלים ואובדי עצות מול הנעשה לנגד עינינו. הספר נותן מבט חד ובהיר על סכנות האסלאם והפרוגרסיביות, ולדעת מה חושבים על כך בישראל שהפכה ליעד לטרור מצד שתי תפיסות אלה. הספר הזה הוא בבחינת "טלו קורה מבין עיניכם", ושימו לב לסכנות האמיתיות המאיימות לכלות לא רק את ישראל, אלא את הציוויליזציה המערבית כולה