עינב בובליל שיתפה אתמול (שלישי) בסטורי שלה רגע משפחתי קטן, כשסיפרה כי בנה יוסף ביקש ממנה לשיר שיר חנוכה באידיש.
צפו בסרטון של עינב בובליל שרה ביידיש
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
חיבור לשורשים דרך השפה
בובליל פנתה לעוקבות והסבירה כי בילדותה למדה את השפה במסגרת חוג, לאחר שאמה רשמה אותה אליו, וכי החיבור לשורשים המשפחתיים גרם לכך שהיידיש נשארה איתה עד היום.
בהמשך הסרטון החלה בובליל לשיר ביידיש את השיר המוכר "ימי החנוכה", בביצוע חם ונוסטלגי, שמחבר בין זיכרונות ילדות, שפה ומסורת – בדיוק ברוח החג.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
שמרית
מה זה השפתיים מפלסטיק האלה? היא לא מביטה במראה לפעמים....13:44 17.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שמרית
מה זה השפתיים מפלסטיק האלה? היא לא מביטה במראה לפעמים....13:44 17.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר