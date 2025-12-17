ציידים מהכפר חלחול שפרסו מלכודות לציד ציפורי שיר בשטחי המרעה של גבעת בית ענות בהר חברון, נתפסו על חם בידי רועה צאן מהגבעה

טרור הציד הבלתי חוקי: רועה צאן מגבעת בית ענות בהר חברון הסמוכה לצומת העוקפים שיצא הבוקר (רביעי) לשטחי המרעה, הבחין בציידים ערבים שהגיעו מהכפר חלחול עם טנדר וכלובים ופרסו מלכודות לציד ציפורי שיר.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תיעוד הציד | צילום: ללא קרדיט

הרועה רץ לכיוון הציידים ותיעד את מעשיהם תוך שהוא מדווח לכוחות הביטחון. הציידים נמלטו בחזרה לכפר והותירו בשטח את המלכודות וחלק מהציפורים שכבר הספיקו להילכד ברשת. הרועה הזעיק תושבים נוספים, והם שחררו את ציפורי השיר. הם הסירו את רשתות הציד כדי שלא יילכדו בהן עופות נוספים.

עוד באותו נושא אירוע ירי בהר חברון: חשוד בניסיון גניבת רכב נורה למוות 13:03 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בגבעה מספרים כי האזור סובל במשך שנים מציד ציפורי שיר בהיקף ענק מצד ערביי הכפרים הסמוכים. הציד לא חוקי אך כמעט לא זוכה לאכיפה. גם פסגת ההר עליו הוקמה בית ענות שימשה בעבר כמוקד לציד. מאז העלייה לקרקע הופסקה התופעה. כעת פועלים רועי הצאן כדי לשמור גם על השטחים הפתוחים סביבה מפני פלישה ערבית וטרור סביבתי.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . שחרור הציפור | צילום: ללא קרדיט

"שוב ושוב מתברר כי ההתיישבות החלוצית לא רק שמביאה ביטחון, אלא מונעת ומסכלת את כלל סוגי הטרור הערבי שיצאו מזמן משליטה". מסרו הבוקר בגבעת בית ענות בתגובה לאירוע. "צעד אחר צעד אנו מצליחים להשיב כאן את הריבונות היהודית למרחב, ולתקן את ההפקרות ששררה בשטח במשך שנים. הגיע הזמן שממשלת ישראל תכיר בנקודות ההתיישבות כבעלות ערך ביטחוני ואסטרטגי ממדרגה ראשונה", הוסיפו בגבעה.

גבעת בית ענות הוקמה בחודשים האחרונים בסמוך לצומת העוקפים בהר חברון, ומונעת חנק ערבי מצד ערביי חלחול על הצומת המרכזי. הגבעה נקראת על שמו של הישוב היהודי הקדום בנחלת יהודה "בית ענות" ששכן במקום.