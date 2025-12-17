אלעזר שטרן תוקף היום בחריפות את הליכוד: " בתמורה לזה שביסמוט התחיל את הדיונים בחוק ההשתמטות, הליכוד מקבל כפייה דתית ללא גבולות"

אלעזר שטרן חבר הכנסת מיש עתיד תוקף היום (רביעי) בחריפות את הליכוד על תחילת הדיונים על חוק הגיוס: " בתמורה לזה שביסמוט התחיל את הדיונים בחוק ההשתמטות, הליכוד מקבל כפייה דתית ללא גבולות".

דבריו המלאים: "מה מקבל היום הליכוד מהחרדים בתמורה לזה שביסמוט התחיל את הדיונים בחוק ההשתמטות שתי דוגמאות על קצה המזלג: החוק של גלית דיסטל, ״הגשמת הזהות היהודית במרחב הציבורי" החוק דורש מינוי שופטים שיותנה בבחינת יכולת במשפט עברי (מבחני דת), איסור מניעת הנחת תפילין גם אם הדוכנים הוקמו ללא אישור ויחייב מזוזות במוסדות ציבור. שר המשפטים יוכל להעמיד לדין על הפרת החוק גם אם הפרקליטות תתנגד. חוק שכולו כפייה דתית חסרת גבולות שיתרום רבות להרחקת אנשים מהיהדות"

"או חוק של חברי הכנסת קלנר ושקלים, שנותן לראש הממשלה, שר הביטחון ולשר לביטחון לאומי סמכות לפרש קצינים ורמטכ״לים שפועלים נגדם או נגד פעולתם ולהדביק להם פתק של קריאה לסרבנות, יוכלו לשלול להם דרגות, לקחת להם פנסיות וזכויות נוספות. באמת לא יודעים בסוף אם לצחוק או לבכות, אבל כדאי מאוד שכל מי שתמך בליכוד או בממשלה הזאת שידע שבזכותו יש להם את הכוח להעלות חוקים מטורללים שכאלה".

"החוקים אושרו על ידי ועדת שרים לחקיקה ותמיכת הממשלה, אך אל תדאגו החוקים האלה לא יעברו, אבל מה זה משנה, העיקר שהוסיפו פירוד ושיסוי ובאותו זמן ראש הממשלה יקרא לאחדות. ממשלת חורבן שמקדמת השתמטות מצד אחד וכפייה וסתימת פיות מצד שני".