הזמרת מארינה מקסימיליאן משיקה את "ריק בחלל" – אלבום שנכתב כולו אחרי 7 באוקטובר, עם שיר סיום עוצמתי המורכב ממילות הוריו של לאור אברמוב ז"ל, שנרצח במסיבת הנובה

מארינה מקסימיליאן משיקה בימים אלה את אלבומה השישי, "ריק בחלל". השיר שמסיים את האלבום, "לא יודעים כלום", הורכב ממילותיהם של הוריו של לאור אברמוב ז"ל – דוד אברמוב (DJ Darwish) ומיכל הלב – והוא מהווה רגע סיום עוצמתי וחשוף. האלבום כולו מוקדש לזכרו של אברמוב ז"ל, שנרצח במסיבת הנובה.

האלבום נולד מתוך שבר עמוק שנוצר אחרי ה-7 באוקטובר, ומשקף מסע ריפוי אישי של הזמרת. יחד עם האלבום יוצא שיר וקליפ חדש בשם "לדבר".

האזינו לשיר המצמרר של מארינה מקסימיליאן – "לא יודעים כלום":

מסע ריפוי מתוך כאב

"ריק בחלל" נכתב ונולד כולו אחרי ה-7 באוקטובר, מתוך נקודת מפנה משמעותית בחייה של מארינה. זהו אלבום שהוא תהליך של חיפוש משמעות חדשה ותפירה מחדש של היחסים עם החיים.

הוא יוצא לאחר שנתיים קשות, רגישות ועמוסות, כסימן לסיום פרק וכמבט קדימה – בתקווה לעידן חדש וטוב יותר.

מארינה מספרת: "זה תהליך הריפוי שלי. תהליך השיקום שלי. האלבום הזה נחצב מתוכי – והוא הכי מי שאני היום".

היא מוסיפה: "לא הייתי יכולה להיות מארינה של היום בלי האלבום הזה".

עוגן באמנות בצל המלחמה

"בתחילת המלחמה הכול איבד טעם – גם המוזיקה", משתפת מארינה. "בתוך מציאות רוויית כאב, בחרתי לא להישאב להתמקדות ברע, אלא לעשות כל מה שאפשר כדי לשמור על אנרגיית החיים.

העיסוק באמנות – מוזיקה, ריקוד וציור – הפך לעוגן ולדרך ריפוי, ואיתו הגיעה גם ההבנה שהנאה ושמחה לא מבטלות את הכאב, אלא מתקיימות לצדו".

שפה מוסיקלית ייחודית ומחברת

גם באלבום זה ממשיכה מארינה לבסס את השפה הייחודית שלה במוסיקה הישראלית, ומשלבת מלודיות על-זמניות לצד הפקות אלקטרוניות חדשניות. היא מוכיחה שוב את היכולת יוצאת הדופן שלה לגעת בנושאים הרגישים ביותר – ולרקוד אותם.

"ריק בחלל" מציג שירים חשופים, כנים וישירים, שמחברים בין החוויה האישית שלה לבין המציאות הישראלית בצל ה-7.10. כל שיר באלבום הוא מחקר קטן בתוך המסע האישי שלה, והאלבום כולו בנוי משברים, רגעים ותובנות, שמתחברים יחד לסיפור אחד.

בין השירים הבולטים: "ריק בחלל", "מחכה לנס", "לדבר" ו-"מגיע לי טוב".

שיתוף פעולה זוגי ויצירתי

האלבום בהפקתו של בעלה, המוסיקאי והיוצר גיא מנטש ("גיא ויהל"), ממשיך את שיתוף הפעולה היצירתי ביניהם. כמו בשירם המשותף "ביחד", גם כאן הם מביאים אוצרות מוסיקליים חדשים.

לדברי מארינה: "אני מחכה לראות איפה השירים האלו יפגשו אנשים בתוך החיים שלהם".