עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4,000 נמשכת. בפתח הדיון במשפטו ציינה התובעת יהודית תירוש ידיעה בוואלה על פוסט של מירי רגב בנוגע לחשד להטרדה מינית שביצע מני נפתלי (שהתיק נגדו נסגר). על פי כתב האישום, ניר חפץ דרש משאול אלוביץ' וממנכ"ל וואלה אילן ישועה לפרסם את הידיעה.

נתניהו הכחיש כי דרש לפנות לוואלה בעניין: "אמרתי רק 'תקדמו את זה'". כשהתבקש לאשר כי "הדברור עובר דרכך", לדבריה, השיב: "לא כל דבר. אני לא זוכר את זה".

בנוסף, תירוש ניסתה לשאול שוב ושוב שאלות בנוגע למני נפתלי, עד שהשופט בר-עם נזף בה: "העד השיב, ואת מנסה שהוא יגיד עוד".

תירוש ציינה שחפץ העיד כי "הסיכוי שמשהו בנוגע למני נפתלי לא עבר את ראש הממשלה הוא באמת נדיר וחריג, משום שההוראות שלו הן אחרות". נתניהו ענה: "לא הייתה לי הנחיה כזאת, אני לא זוכר שנתתי איזושהי הנחיה. ניר חפץ מראה מה שנוח לו, הוא עד מדינה. אני לא יודע מה הוא ביקש, הוא לא ביקש שום דבר מטעמי. לא היה לי מושג שהוא מדבר עם אלוביץ' ומבקש מקום כזה או אחר (באתר)".

בהקשר להיענות לכאורה לדרישה אמר: "אני לא מסכים איתך שיש פה משהו מיוחד. הדבר האלמנטרי הזה עלה במקומות אחרים, בשבילי זה מינימום הכרחי לעיתונות. אם זה היה בא מכיוון הפוך, אף אחד לא היה אומר על זה כלום. Me Too זה הסטנדרט, אבל לא בעניינים שנוגעים לי". השופט משה בר־עם קטע את תירוש ותהה: "מה השאלה לעד? הוא אומר שהוא לא זוכר כלום".