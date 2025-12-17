שר הפנים הצרפתי: עשרות מסמכים רגישים וחסויים נגנבו מתוך מאגרי המידע של המשטרה, במתקפת סייבר ענקית על משרד הפנים

מבוכה בפריז: משרד הפנים הצרפתי היה יעד למתקפת סייבר משמעותית בסוף השבוע האחרון, במהלכה הצליחו תוקפים לחדור למערכות המידע הרגישות ביותר של המדינה. שר הפנים, לורן נונז, אישר היום (רביעי) את הפרטים בראיון לכלי התקשורת בצרפת.

על פי הדיווח, ההאקרים הצליחו לשלוף "כמה עשרות תיקים חסויים" מתוך המערכות. השר נונז תיאר את האירוע כ"חדירה זדונית" שבוצעה על ידי אדם או קבוצה, אשר הצליחו לחדור לרשתות המשרד דרך מערכות הדואר האלקטרוני. "הם השיגו סיסמאות דרך תיבות המייל", הסביר השר בראיון לרשת Franceinfo, והוסיף כי הפריצה נמשכה "מספר ימים".

בצעד חריג, הודה "השוטר מספר אחת" של צרפת כי המשרד התנהל ב"חוסר זהירות" שאפשר את החדירה. לדבריו, למרות שנגנבו בפועל רק עשרות תיקים, הפריצה עצמה חשפה "מיליוני נתונים" פוטנציאליים.

החשש בצרפת: פגיעה בחקירות פתוחות

היעדים המרכזיים של התוקפים היו מאגרי מידע קריטיים לעבודת המשטרה: המאגר לטיפול ברישומים פליליים וקובץ המבוקשים. נונז הדגיש כי מדובר ב"קבצים חשובים מאוד עבורנו" שנועצו בהם במהלך התקיפה.

למרות שבעקבות הפריצה לא התקבלה דרישת כופר, הרשויות בצרפת עדיין מנסות לאמוד את היקף הנזק המדויק. השר ניסה להרגיע וטען כי המידע שדלף "אינו מסכן את חייהם של האזרחים". עם זאת, קיים חשש ממשי כי חשיפת התיקים תסכן חקירות פליליות שעדיין מתנהלות. בהתייחסו לאפשרות זו, אמר נונז בכנות: "אני לא חושב שזה יקרה, אבל אין לי שום ודאות לגבי זה".