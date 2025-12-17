ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע תנחומים למשפחות הנרצחים, איחל החלמה לפצועים ואמר כי ישראל עומדת לצד הקהילה היהודית באוסטרליה

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הבוקר (רביעי) עם שליח חב״ד ואב בית הדין בסידני, הרב יהורם אולמן, חמיו של הרב אלי שלנגר ז״ל שנרצח בפיגוע הטרור בחוף בונדיי. בנוסף שוחח נתניהו עם יו״ר המועצה היהודית ישראל–אוסטרליה, עו״ד ארסן אוסטרובסקי, שנפצע בפיגוע והשתחרר מבית החולים.

בשם רעייתו ובשם כל עם ישראל, ראש הממשלה הביע השתתפות בצערו של הרב אולמן ובצערן של משפחות הנרצחים, ואיחל רפואה שלמה לפצועים.

בשיחה אמר נתניהו כי מדובר במעשים נפשעים שנובעים מאנטישמיות, והוסיף כי ממשלת אוסטרליה מחויבת לפעול באופן מיידי ובכל הכלים העומדים לרשותה כדי למגר את הטרור ולהשיב את הביטחון לקהילות היהודיות במדינה.

עוד אמר ראש הממשלה כי מדינת ישראל עומדת לצד הקהילה היהודית באוסטרליה, וחיזק את שליחי חב״ד ואת יהודי המדינה, שלדבריו ממשיכים לעמוד באיתנות וברוח חזקה נוכח האירועים.