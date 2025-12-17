ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תוקף את הממשלה על העלייה במספר הנרצחים בישראל וטוען: "‏ליצנות אינה תחליף למקצוענות. ‏לכן המדינה בכאוס"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יותר כעת (רביעי) למתקפה נגד הממשלה הנוכחית. בגרף שהציג מטעמו הוט מראה נתונים כי כמות הנרצחים בפשיעה פלילית, עמדה בשנת 2021 על 173 נרצחים, בזמן שלטונו ב-2022 ירדה ל-148 ובזמן הממשלה הנוכחית עלתה ל-300.

בדבריו כתב בנט: "הסוד. תסתכלו בגרף המטורף זה. ושוב תסתכלו. ‏כיצד בממשלה בראשותי הורדנו את מספר הנרצחים הפליליים בישראל, ולמה בממשלה הנוכחית מספר הנרצחים זינק פי שניים? ‏מה הסוד? ‏במילה אחת: ניהול.

‏הנה הסיפור: ‏כראש הממשלה החלטתי ״להתלבש״ על נושא הפשיעה בחברה הערבית. ‏הגדרתי את זה כסכנה בטחונית וכך הכנסנו את השב״כ לתמונה. ‏הקמתי קבינט פשיעה בראשותי, ויחד עם שר הבט״פ עמר בר-לב מינינו את הסגן שלו ח״כ יואב סגלוביץ לעמוד בראש צוות מיוחד למיגור הפשיעה.

‏זיהינו את 100 ראשי הפשע, אך היתה לנו בעיה: ‏חלק מהמידע שהשב״כ אסף לא היה קביל בבית המשפט כדי להעמידם לדין. אז מה עשינו? למדנו מראש המאפייה בארה״ב אל קאפונה. ‏הוא היה פושע ענק ורוצח, אבל בסוף הוא הורשע על עבירות מס וישב בכלא עד מותו.

‏אז הבאנו את כל גופי הבירוקרטיה בישראל: רשות המסים, רישוי עסקים, משרד הבריאות, משרד התחבורה, וביחד מיררנו ל-100 פושעים הללו את החיים. ‏וזה עבד! ‏חיי המאפיונרים הללו הפכו גיהנום. ‏דו״חות, קנסות, מעצרים.

‏חלקם ברחו לטורקיה, חלקם נכנסנו לכלא, והפשיעה ירדה דרמטית! ‏עשינו עוד המון פעולות ואז..הממשלה שלי נפלה.

‏כשקמה הממשלה הנוכחית והשר הנוכחי בן גביר, הם פירקו את הצוות המעולה והפסיקו את הפרויקט. במקום זה הם עשו המון סרטוני טיקטוק וכותרות. ומה קרה בשטח? הפשיעה זינקה בתוך שנה פי שניים(!!).

‏פי שניים ישראלים, יהודים וערבים, נרצחו על רק פלילי. ‏הפרוטקשן זינק. ‏הנשק במגזר הערבי. הכל. ‏כי בממשלה זו מרבית השרים עוסקים בשטויות, בחוקים מטופשים במקום…לעבוד קשה.

‏ליצנות אינה תחליף למקצוענות. ‏לכן המדינה בכאוס. לכן מפחיד לנסוע בכבישי הנגב. ‏לכן אלפי בעלי עסקים משלמים פרוטקשן. ‏בקרוב נחזיר לישראל את המשילות שאבדה. ‏בקרוב נתקן את ישראל.