סמוטריץ׳ החליט על תוספת של כ-500 מיליון למענקי האיזון לרשויות המקומיות ו-300 מיליון להסעות: ״נמשיך לחזק את השלטון המקומי ולדאוג לאזרחי ישראל"

ברקע אישור תקציב המדינה בממשלה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ הודיע היום (רביעי) על הגדלת מענקי האיזון לרשויות המקומיות בכ-800 מיליון ש"ח שיוקדשו למענקי האיזון ולתקציב הסעות התלמידים.

לטענת השר הגדלת מענקי האיזון, יאפשרו לרשויות הזכאיות להם, לנהל תקציב מאוזן, להרחיב ולפתח את השרותים הניתנים לתושבים, להימנע מהעלאת הארנונה ולשפר את איכות חיי התושבים שלהן. בנוסף, בהתאם להחלטת שר האוצר, יתוקצבו הסעות התלמידים בתוספת תקציבית של 300 מלש"ח מידי שנה שיועברו לשם כך לרשויות המקומיות. תוספת זו תסייע רבות הן לרשויות המקומיות והן למועצות האזוריות, בנגב, בגליל, בערבה וביהודה ושומרון.

ממשרד האוצר נמסר: "המועצות האזוריות מהוות זרוע התיישבות ראשון במעלה לתפיסת שטח ולאחיזה באמצעות פריסת ישובים וחקלאות, שר האוצר מקדם את ההתיישבות האזורית במגוון דרכים ובין היתר בתיקון עוות רב שנים שהטיל עול כלכלי כבד על המועצות האזוריות".

"שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "כשעובדים יחד מגיעים לתוצאות טובות. במסגרת אישור התקציב הבאנו תיקונים משמעותיים לתקציבי הרשויות המקומיות. אנחנו מתקנים עיוותים של שנים רבות כדי לחזק את הרשויות המקומיות במדינת ישראל. אני מודה לכם על שיתוף הפעולה. יחד נמשיך לדאוג לאזרחי ישראל".

ראשי הרשויות לסמוטריץ': "הצלחנו לתקן עיוות רב שנים"

שר האוצר נפגש היום עם יור מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות, חיים ביבס ועם יו״ר מרכז השלטון האזורי וראש מועצת מרחבים שי חג׳ג׳.

יו"ר מרכז השלטון המקומי, ראש עיריית מודיעין חיים ביבס: "שיתוף הפעולה בין שר האוצר, שלטון מקומי ושלטון אזורי, הביא לתוספת משמעותית לתקציבי הרשויות המקומיות והאזוריות במדינת ישראל. התקציבים מיועדים להשקעה ישירה בתושבים בחינוך, רווחה, תשתיות ועוד. לצד זאת הצלחנו לתקן עיוות רב שנים בעלויות ההסעות שיאפשר לרשויות להמשיך ולספק שירותים מיטביים לתושבים שלהן".

יו"ר מרכז השלטון האזורי, ראש מועצת מרחבים שי חג׳ג': אני רוצה להודות לשר האוצר שאלמלא התערבותו האישית לא היינו משיגים את תקציב ההסעות שהוא קריטי למועצות האזוריות ובכלל לשלטון המקומי וכנ״ל במענק האיזון שעומד על כמעט חצי מיליארד ש״ח".