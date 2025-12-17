רבים מצופי "ווארט" לא מכירים את המנהג הידוע – חדר ייחוד. במהלך החתונה של שימי ואדל בתוכנית, הצופים מקבלים הסבר: מה זה בעצם חדר ייחוד? ומה עושים שם? צפו

אמש (שלישי) שודרה בפריים טיים, לראשונה, חתונה חסידית אמיתית. זה קרה כמובן במסגרת שידורי הסדרה "ווארט" ברשת 13. הזוג שהכיר בתוכנית, שימי ואדל, סוף סוף נישאו באופן רשמי בתוכנית. החתונה כמובן צולמה לפני מספר חודשים, אבל עכשיו זה קורה על המסך לעיניי הקהל.

במהלך החתונה צופי "ווארט" שלא מכירים את העולם הדתי מקבלים סוף סוף הסבר מפי השדכנים: מה עושים בחדר ייחוד, ומה זה בכלל?

צפו – יקי רייסנר מסביר מה זה חדר ייחוד:

חדר ייחוד הוא מנהג של חלק מהעדות בעם ישראל, לפיו אחרי החופה החתן והכלה נכנסים יחד לחדר רק שניהם, שוהים שם לבדם. לפי המנהג הדבר הכרחי כדי שהנישואים יהיו מלאים ותקפים מבחינה הלכתית בעדות אלו. בפרק ששודר בווארט, השדכן יקי רייסנר מפריך מיתוסים לגבי מה קורה בתוך החדר, ומסביר מה זה באמת.

"מבחינת הלכה, חדר ייחוד הוא חלק מתהליך הקידושין", מסביר רייסנר. "שהזוג יתייחד, שהזוג יהיה לבד. בחדר ייחוד זה המקום הראשון שיש להם, מה שנקרא, הם עם עצמם. הם יושבים, אוכלים, משתפים מה היה, איך עבר עליהם היום. הם לא דיברו לפני, פעם אחרונה שהם דיברו הייתה לפני שבועיים".

בכך, יקי רייסנר מפריך מיתוסים לגבי הנעשה בחדר ייחוד ומספק מידע עבור קהל הצופים שלא מגיע מהמגזר הדתי, ולא מכיר את המנהג.

החתונה של שימי ואדל סיפקה רגע מרגש וקדוש במיוחד על המסך, ואף זיכתה אותנו בהצצה לחתונה חסידית אמיתית.

על תוכנית השידוכים החרדית

ווארט היא תופעה מיוחדת על המסך שלנו. תוכנית השידוכים של רשת 13 מציגה לקהל הרחב עולם שלם שלא הכירו של שידוכים בכלל, ושידוכים לחרדים בפרט. השדכנים יושבים ודנים בתכונות וסגנון הבחורים והבחורות, ומנסים לעשות התאמה ביניהם. לפעמים נשמעות אמירות חריגות לגבי הסיבה בשלה רוצים לשדך בין זוגות, ומי שמכיר את העולם הזה מבפנים יודע שאלו עוד אמירות עדינות מאוד לעומת מה שקורה במציאות בפועל.

גם לאחר מכן, כשזוג מתחיל להיפגש ולהכיר, הדבר מספק הצצה מרתקת לתוך עולם שהיה עד היום מאוד לא מוכר. אבל מה שבטוח: הקסם הוא אותו קסם, הפרפרים הם אותם פרפרים, והאהבה שצומחת היא תמיד מרגשת.