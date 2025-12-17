הסופה ביירון, והמערכת החורפית של הימים האחרונים לא תורמים למפלס הכנרת. בשבוע האחרון עלה המפלס רק בסנטימטר אחד ומתחילת החורף ירד ב-25 סנטימטר

המערכת החורפית שפוקדת אותנו כולל הסופה 'ביירון' לא מביאה איתה בשורה של ממש ממפלס הכנרת. למרות התיעוד של הזרימה בנחלי הצפון והשלג בחרמון, הכנרת לא מתרוממת.

הסופה ביירון היכתה בעיקר בדרום, עם שטפונות באזור אילת, מדבר יהודה וים המלח, והצפות במישור החוף הדרומי ובשרון. בצפון בינתיים כמות המשקעים אינה גבוהה, ואגן הכנרת לא זוכה לגשמי הברכה להם הוא זקוק.

המפלס עלה בשבוע רק סנטימטר

הבוקר נשאר המפלס כפי שהיה אתמול ועומד על רום של 213.4- מטרים מתחת לפני הים, או 4.6 מטרים מתחת לקו האדום העליון ו-40 סנטימטרים מתחת לקו האדום התחתון.

עוד באותו נושא קרה, שלג ושטפונות; הגשם יירד בשני איזורים: תחזית מזג אוויר

בשבוע האחרון עלה מפלס הכנרת בסנטימטר אחד בלבד, ולפחות הוא עצר את הירידה במפלס שהייתה בשבוע שעבר. מתחילת החורף ירד מפלס הכנרת ב-25 סנטימטרים.