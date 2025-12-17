לאחר שדווח כי בזמן שהשופט יוסף אלרון התמודד על תפקיד נשיא בית המשפט העליון, הוא והשר לוין היו בקשר, אבישי גרינצייג מכחיש זאת: "פשוט פייק"

כתב המשפט אבישי גרינצייג פרסם היום (רביעי) את שני פסקי הדין האחרונים של השופט יוסף אלרון במסגרת שלושת החודשים שלאחר יציאתו לגמלאות.

השופט חאלד כבוב נפרד ממנו כתב: "אבקש להביע את הערכתי הרבה לפועלו של חברי, השופט בדימוס אלרון, במשך עשרות שנות שפיטה בכלל הערכאות. בשנים האחרונות נפלתי בחלקי הזכות לשבת עמו בהרכבים רבים.

התרשמתי באופן בלתי אמצעי מחריצותו, מיסודיותו, ומהגנתו הנחושה לזכויותיהם של נחקרים ונאשמים. אין בלבי ספק כי השפעתו של חברי על הדין בישראל בכלל, ובתחום המשפט הפלילי בפרט, חוסר ללוות אותנו זמן רב; וכי חסרונו יורגש היטב".

בנוסף, התייחס גרינצייג לדיווחים לפיהם התקיים קשר בין השופט אלרון לשר המשפטים יריב לוין והכחיש זאת: "זו הזדמנות לציין שהשופט אלרון לא נפגש עם השר לוין, והשניים בכלל לא שוחחו כשאלרון התמודד על תפקיד נשיא העליון. לא לפני ולא אחרי.

כל הספקולציות על תיאום ויחסים בין השניים היו פשוט פייק".