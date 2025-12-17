לטענת העותרים, המשטרה ערכה חיפושים במגרש נתניה ואסרה כניסת אוהדי הפועל תל אביב בשל חולצות עם כיתוב נגד המשטרה ובניגוד לחוק

עתירה הוגשה הבוקר (רביעי) על ידי אוהדי הפועל תל אביב בכדורגל לבג"ץ נגד מפכ"ל המשטרה, בעקבות פעילות משטרתית שנערכה במשחקי הפועל תל אביב, ובמרכזה טענות למניעת כניסת אוהדים לאצטדיון בשל לבוש וכיתוב על חולצות.

על פי העתירה, במהלך משחק שנערך בנתניה ערכה המשטרה חיפושים בקרב אוהדי הפועל תל אביב, במטרה לאתר חולצות בעלות כיתוב פוגעני או ביקורתי כלפי המשטרה. העותרים טוענים כי החיפושים בוצעו באופן יזום וממוקד, וכי הם נועדו למנוע כניסה של אוהדים על בסיס המסרים המופיעים על בגדיהם.

עוד נטען בעתירה כי במשחק קודם של הקבוצה נמנעה כניסתם של אוהדים לאצטדיון בפועל, לאחר שהתבקשו להסיר חולצות עם כיתוב נגד המשטרה או להישאר מחוץ למתחם המשחק. לטענת העותרים, מדובר במדיניות החוזרת על עצמה ואינה אירוע נקודתי.

העותרים, חמישהאוהדי הקבוצה, טוענים כי למשטרת ישראל אין סמכות למנוע כניסה לאירועי ספורט בשל לבוש בלבד, כל עוד לא מתקיים איום ממשי ומיידי להפרת הסדר הציבורי. בעתירה נטען כי מדובר בפגיעה בזכויות יסוד, ובהן חופש הביטוי, וכי אכיפה מסוג זה נעשית ללא קריטריונים ברורים.

בעתירה מצוטטת גם התבטאות של תנ"צ ליאור אברמס, ראש חטיבת הדוברות במשטרת ישראל, שאמר בראיון טלוויזיוני כי קיים "חשש סביר להפרת הסדר הציבורי" כאשר אוהד מגיע למשחק עם חולצה בגנות משטרת ישראל או בגנות קבוצה אחרת.

העותרים מבקשים מבית המשפט להוציא צו על תנאי שיורה למשטרה לנמק מדוע לא תחדל ממניעת כניסת אוהדים לאירועי ספורט בשל כיתוב או מסר על לבושם, וכן לקיים דיון דחוף בעתירה. המשיב בעתירה הוא מפכ"ל המשטרה, המיוצג על ידי מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה.