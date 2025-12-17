הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, שיגר השבוע מכתב אזהרה חריג לראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, על רקע משבר כוח האדם החמור בצה"ל.

על פי הדיווח בחדשות 12, במכתב כתב זמיר, בין היתר: "משבר כוח האדם חמור – פתרו את החקיקה הנדרשת עד 1 בינואר". המכתב החריג נשלח לנתניהו בעקבות מאות אנשי קבע שפרשו בעקבות החקיקה על תנאי השירות שלהם.