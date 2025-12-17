בפרק של הכוכב הבא לאירוויזיון נרשמה אמירה מצד השופט אסף אמדורסקי בנוגע למתמודד עם מוגבלות, שגררה תגובות מיידיות: "הזדעזעתי עמוקות"

הפרק של "הכוכב הבא לאירוויזיון" ששודר אמש (שלישי) בקשת 12 סיפק עניין רב, ואף גרף רייטינג מרשים של 15.6%. אבל אמירה אחת של אסף אמדורסקי הייתה בלב ההתעניינות. אחרי ביצוע של איתן אהרון, מתמודד בתוכנית עם מוגבלות. אמדורסקי הבהיר כי אהרון מתאים לתוכנית מבחינה מוזיקלית, אבל "מבחינה בימתית" הוא לא מתאים. הוא התייחס להבעות הפנים של אהרון, והסביר שהוא לא מתאים לאירוויזיון.

האמירה של אסף אמדורסקי

בפרק של הכוכב אתמול הודח המתמודד דניאל שבצוב. בדרך כלל, זהו פרט המידע הכי חשוב ומעניין שעולה מהפרק של תוכנית הריאליטי. אבל לא הפעם. במהלך התוכנית, התמודד איתן אהרון, ועבר לשלב הבא עם 81% וארבעה כחולים מהשופטים. מי שנתן לו אדום הוא השופט אסף אמדורסקי שגם הסביר את ההצעה השלילית.

אמדורסקי הסביר כי הוא לא חושב שאיתן אהרון מתאים לאירוויזיון מבחינה בימתית. " אני חושב שאתה זמר נהדר. אני היחיד שהצביע פה אדום. זה לא על בסיס הביצוע הקולי, עושה רושם שאתה הולך ומתקדם. הזמן שלנו קצר, אנחנו צריכים לשלוח נציג מטעם מדינת ישראל לאירוויזיון. ואני לא חושב שמבחינה בימתית, מבחינת הבעות פנים, מבחינת ייצוגיות, ויזואלית – אתה עוד לא שם".

איתן לא קיבל את האמירה, והקשה, "לא הבנתי כל כך". אמדורסקי הוסיף: "בזמן השיר הסתכלת על האחוזים, העיניים שלך הלכו למי הצביע".

לאחר דבריו של אמדורסקי, איתי לוי התערב והגיב: "אני חושב שכל מי שהביא את האירוויזיון לישראל, לא דמיינו שהם יביאו את האירוויזיון לישראל. אין חוקים. אתה נשמה מהלכת, אתה זמר מבהיל. יש להרבה אנשים מה ללמוד ממך, המון".

"הזדעזעתי עמוקות, אמירה אומללה"

לאמירה של אמדורסקי מגיב אלכס פרידמן, מייסד ויו"ר ארגון "נכה לא חצי בן אדם". "הזדעזעתי עמוקות מהאמירה של אסף אמדורסקי כלפי איתן אהרון, מתמודד עם מוגבלות ב'כוכב הבא', ש'הבעות פניו לא מתאימות לאירוויזיון'", אמר פרידמן. "הזדעזעתי עוד יותר מכך שאף אחד מהשופטים ומההפקה לא מצא לנכון להעיר על האמירה האומללה".

"אמירות מהסוג הזה", ממשיך פרידמן, "משרישות סטיגמות חשוכות כלפי אנשים עם מוגבלות, ופשוט אינן במקום. לא הכול אידאל יופי וחיצוניות, ועצוב שזה המסר שמשתמע מתוכנית בפריים טיים, שצופים בה אלפי ילדים ונוער".

אנשים עם מוגבלות כבר הוכיחו את יכולותיהם בכל תחומי החיים, וגם על הבמה. להקת שלווה, שהופיעה בתוכנית, הפכה להצלחה עולמית. אם איתן אהרון יהיה נציג ישראל לאירוויזיון – הוא יכול להצליח מאוד, להביא גאווה גדולה לישראל ולהעביר מסר חברתי, ערכי ומוסרי חזק מאין כמותו.